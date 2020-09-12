3 kişinin yaralandığı kavgada 2 kişi tutuklandı

Olay, çarşamba günü saat 18.30 sıralarında Hürriyet Mahallesi İnönü Caddesi'ndeki çay ocağının önünde meydana geldi. Husumetli ıldukları belirtilen iki grup arasında kavga çıktı. Kavga sırasında caddedeki dükkana girerek bulduğu bıçağı alıp dışarı çıkan kişiye, karşı gruptan tabanca ve pompalı tüfekle ateş açıldı. Tüfekten çıkan saçmalar, bu sırada yoldan geçen Afganistan uyruklu Qudratullah B., Şaban T. ve Mücahit Ç.'ye isabet etti. Yaralılar, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

Karabük Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, kavgaya karıştıkları belirlenen Y.E.T., S.Ö., A.Ö., B.K., S.T., T.A., T.A., Ö.Y. ve Y.Ç.'yi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerin ardından dün sekv edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan şüphelilerden S.T. ve Y.E.T. tutuklandı, diğerleri ise adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.