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Haber Giriş: 16.12.2020 - 19:31 | Son Güncelleme:

3 kişinin ölümüne yol açtı! Feci kaza kamerada

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Bursa'da dede ile torunun hayatını kaybettiği trafik kazasında ağır yaralanan anne de ölürken, hastanede tedavisi biten sürücü adliyeye sevk edildi. Sürücüye ev hapsi cezası verildi.

Kaza, Bursa-Ankara karayolu Kalburt mevkiinde meydana geldi. Bursa'dan İnegöl'e doğru seyir halinde olan O.A., 16 KHC 64 plakalı otomobiliyle önünde giden hafif ticari aracı sollamak isterken direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil karşı şeride geçti. Bu sırada İnegöl'den Bursa'ya doğru seyir halinde olan Mehmet Karadağ idaresindeki 26 ACN 301 plakalı otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Can pazarının yaşandığı kazada araç sürücülerinden Mehmet Karadağ olay yerinde hayatını kaybetti. Diğer sürücü ile 26 ACN 301 plakalı otomobilde yolcu konumunda bulunan 3 kişi yaralandı. Yaralılar kaza yerine gelen ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Durumu ağır olan 4 yaşında Yunus Kılıç kurtarılamadı. Hastanede tedavi altında olan Gülten Kılıç da bütün müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Diğer yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Öte yandan, kaza anı ise saniye saniye bir işyerinin güvenlik kamerasına yansımıştı. Kazaya yol açan sürücünün hastanedeki tedavisi bitti. O.A. adliyeye sevk edildi. Sürücüye ev hapsi verildi. Kazayla alakalı tahkikat sürüyor.

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