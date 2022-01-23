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3 kişinin öldüğü otobüs kazasında yürek yakan an: 'Aşkım, ne olur ses ver'

#Kuzey Çevre Otoyolu#Kaza#Uğur Gökner

İstanbul Beykoz'da Kuzey Çevre Otoyolu'nda şarampole devrilen yolcu otobüsünde 3 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı. Ölenlerden ikisinin öğretmen olduğu ortaya çıktı. Feci kazaya ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Kazadan hemen sonra çekilen görüntülerde bir kadının ağır yaralanan eşinin başında ‘Aşkım, ne olur ses ver’ diyerek ağlaması yürekleri dağladı.

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Kuzey Çevre Otoyolu Reşadiye mevkiinde sabah saatlerinde yolcu otobüsünün şarampole yuvarlanması sonucu otobüs şoförü Erol Çevik (52) ile yolcular Cafer İzmirli (30) ve Uğur Gökner (29) hayatını kaybetti, 15 yolcu ise yaralandı.

Feci kazadan hemen sonra çekilen görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde yaralanan yolcuların yerde yattığı anlar yer alıyor. Genç bir kadının ise ağır yaralanan eşinin başında ‘Aşkım, ne olur ses ver’ diyerek ağlaması yürekleri dağladı.

ÖLENLERDEN İKİSİ ÖĞRETMEN

Kazada hayatını kaybeden 2 kişinin, Tekirdağ'ın Çerkezköy ve Saray ilçelerinde öğretmen olarak görev yaptıkları ortaya çıktı. Kazada hayatını kaybeden Cafer İzmirli'nin Çerkezköy ilçesi Şehit Erdem Uçar Ortaokulu bilim ve teknoloji öğretmeni, Uğur Göknel'in de Saray ilçesinin Büyükyoncalı 1 Kasım İlkokulu'nda görev yaptıkları belirtildi.

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3 kişinin öldüğü otobüs kazasında yürek yakan an: Aşkım, ne olur ses ver

Öğretmen olan Uğur Gökner hayatını kaybetti, eşi Funda Gökner yaralandı

Çerkezköy Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Gümüş, sosyal medya hesabından baş sağlığı mesajı yayınladı.

İlçede görev yapan öğretmen Cafer İzmirli'nin ara tatil nedeniyle Afyonkarahisar’daki ailesinin yanına gittiğini belirten Gümüş, "Çok üzgünüz. Öğretmenimiz Cafer İzmirli'yi kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyiz. Çerkezköy'den Aydın'a giderken Kuzey Marmara Otoyolu bağlantısında Çamlık mevkiinde otobüsün şarampole yuvarlanması sonucu meslektaşımızı kaybettik. Şehit Erdem Uçar Ortaokulu Bilişim Teknolojileri Öğretmenimiz Afyon’da ailesinin yanına gidiyordu. Çerkezköy Bilim ve Sanat Merkezinde Bilişim Alanında görevliydi. Bu sabah Çerkezköy'den hareket eden Pamukkale Seyahat otobüsündeydi. Son atölye dersimizi dün yapmıştı. Meslektaşımıza Rabbimden rahmet, yakınlarına, ailesine, eğitim camiamıza başsağlığı diliyorum. Ölüm bize ne uzak, bize ne yakın ölüm" ifadelerini kullandı.

3 kişinin öldüğü otobüs kazasında yürek yakan an: Aşkım, ne olur ses ver

Öğretmen olan Cafer İzmirli de hayatını kaybetti

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