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3 kişinin öldüğü kazada, kırmızı ışık ihlali

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#Aksaray#Kaza#Kırmızı Işık
3 kişinin öldüğü kazada, kırmızı ışık ihlali
Oluşturulma Tarihi: Haziran 05, 2023 11:49

Aksaray'da iki otomobilin çarpıştığı, 3 kişinin öldüğü kazada yaralı kurtulan 2 kişiden sürücü Dinemi Gökkaya'nın 'kırmızı ışık ihlali' yaptığı ortaya çıktı. Kazayla ilgili incelemenin devam ettiği öğrenildi.

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Kaza, dün saat 10.00 sıralarında Aksaray- Konya kara yolu Bozcamahmut Kavşağı'nda meydana geldi. Dinemi Gökkaya (36) yönetimindeki 68 AC 012 plakalı otomobil, kavşakta Seyit Ali Tarhan'ın (62) kullandığı 03 DS 171 plakalı otomobile çarptı. Kazada sürücü Seyit Ali Tarhan, eşi Meryem Tarhan (56), kardeşi Adem Tarhan (60) olay yerinde yaşamını yitirdi. Diğer sürücü Dinemi Gökkaya ve yanındaki Aysel Gökkaya (42) ise yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı 2 kişi ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Tedaviye alınan 2 kişinin sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu belirtildi.

3 kişinin öldüğü kazada, kırmızı ışık ihlali

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KAZA, GÜVENLİK KAMERASINDA

Bu arada kaza, güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, Seyit Ali Tarhan'ın aracına, Dinemi Gökkaya'nın kullandığı otomobilin çarpıp, sürüklediği görüldü.

3 kişinin öldüğü kazada, kırmızı ışık ihlali

'KIRMIZI IŞIK İHLALİ'

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında jandarmanın yaptığı ilk incelemede yaralı olarak kurtulan sürücü Dinemi Gökkaya'nın 'KIRMIZI IŞIK ihlali' yaptığı belirlendi. Detaylı incelemenin devam ettiği öğrenildi.

İLK EŞİ GİBİ AYNI KAVŞAKTA ÖLDÜ

Yaşamını yitiren Seyit Ali Tarhan ve kardeşi Adem Tarhan'ın cenazesi dün akşam saatlerinde Filikci köyünde kılınan namaz sonrası köy mezarlığına defnedildi. Eşi Meryem Tarhan'ın cenazesi de defnedilmek üzere memleketi Şanlıurfa'ya gönderildi. Tarhan ailesinin Konya'da alışveriş yaptıktan sonra Şanlıurfa'ya gitmek için hazırlandıkları öğrenildi.

3 kişinin öldüğü kazada, kırmızı ışık ihlali

Kazada ölen sürücü Seyit Ali Tarhan'ın, 2017 yılında aynı kavşakta kullandığı otomobille Kaza yaptığı ve o kazada ilk eşi Dudu Tarhan'ın öldüğü, kendisiyle birlikte, yanındaki Sami Bozdağ ve diğer araçta bulunan Tuğba A. ve Mustafa Burak A.'nın yaralandığı belirtildi. (DHA)

 

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#Aksaray#Kaza#Kırmızı Işık

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