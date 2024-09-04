×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

3 kişinin öldüğü iskele faciasında 2 tutuklama

Güncelleme Tarihi:

#İskele#Ankara#İnşaat
3 kişinin öldüğü iskele faciasında 2 tutuklama
Oluşturulma Tarihi: Eylül 04, 2024 13:33

Ankara'nın Sincan ilçesinde dış cephe boyası yapılan inşaatta iskelenin kırılması sonucu Çetin Buru (39) ve Volkan Buru (34) kardeşler ile kuzenleri Mertcan Buru'nun (27) hayatını kaybetmesi ile ilgili soruşturmada şüphelilerden 2’si tutuklandı, 4 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Haberin Devamı

Törekent Mahallesi'nde önceki gün inşaat halindeki apartmanın dış cephe boyası yapıldığı sırada 12'nci katta bulunan iskele kırıldı. Çöken iskeledeki işçiler Çetin ve Volkan Buru kardeşler ile Mertcan Buru, yere düştü. Çetin ve Volkan Buru olay yerinde, Mertcan Buru da kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. 3 işçinin cenazesi, dün Sincan Cimşit Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Olayla ilgili soruşturma kapsamında iş güvenliği uzmanı, firma yetkilisi ve şantiye şefinin aralarında bulunduğu 6 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, sevk edildikleri adliyede Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne çıkarıldı. Şüphelilerden H.Ç. ve L.F., 'Taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olmak' suçundan tutuklandı. O.Y. ve F.A. konutu terk etmemek, H.A. ve F.Ş. ise yurt dışı çıkış yasağı ve belirli günlerde imza verme adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#İskele#Ankara#İnşaat

BAKMADAN GEÇME!