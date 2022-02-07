3 kiÅŸilik aileyi sokak ortasÄ±nda vurdu

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Olay, geÃ§en Cumartesi gÃ¼nÃ¼ Ã‡Ä±rpÄ±cÄ± Mahallesi, 2'nci TaÅŸocaÄŸÄ± Sokak'ta meydana geldi. Ä°ddiaya gÃ¶re evden Ã§Ä±karak otomobillerine binmek iÃ§in sokakta ilerleyen 3 kiÅŸilik aile, daha Ã¶nceden aralarÄ±nda husumet bulunduÄŸu Ã¶ÄŸrenilen bir kiÅŸi tarafÄ±ndan silahlÄ± saldÄ±rÄ±ya uÄŸradÄ±. SaldÄ±rÄ±da anne, baba ve oÄŸullarÄ± yaralandÄ±.

Silah seslerinin duyan Ã§evredekiler, durumu polis ve saÄŸlÄ±k ekiplerine bildirerek yaralÄ±larÄ±n yardÄ±mÄ±na koÅŸtu. SaldÄ±rgan ise olay yerinden koÅŸarak uzaklaÅŸtÄ±.

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SALDIRGANIN KÄ°MLÄ°ÄžÄ° TESPÄ°T EDÄ°LDÄ°

YaralÄ±lar, Ã§evredekiler tarafÄ±ndan otomobil ile hastaneye kaldÄ±rÄ±ldÄ±. Tedavileri sÃ¼ren yaralÄ±larÄ±n hayati tehlikelerinin olmadÄ±ÄŸÄ± Ã¶ÄŸrenildi. OlayÄ±n ardÄ±ndan polis ekipleri, ÅŸÃ¼phelinin yakalanmasÄ± iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸma baÅŸlattÄ±. Ã‡evredeki gÃ¼venlik kameralarÄ±nÄ± inceleyen polis, saldÄ±rganÄ±n E.K. olduÄŸunu tespit etti. E.K.'nin yakalanmasÄ± iÃ§in polis ekiplerinin Ã§alÄ±ÅŸmasÄ± sÃ¼rÃ¼yor.

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SALDIRGANIN KAÃ‡TIÄžI ANLAR KAMERADA

OlayÄ±n ardÄ±ndan saldÄ±rÄ±yÄ± gerÃ§ekleÅŸtiren ÅŸÃ¼phelinin kaÃ§tÄ±ÄŸÄ± anlar gÃ¼venlik kamerasÄ±na yansÄ±dÄ±. GÃ¶rÃ¼ntÃ¼lerde, ÅŸÃ¼pheli koÅŸarken kaldÄ±rÄ±mda bekleyen iki kiÅŸinin korkup geri Ã§ekildiÄŸi gÃ¶rÃ¼lÃ¼yor.

"BACAKLARINDAN YARALANMIÅžLAR"

Silah seslerini duyan KÄ±vanÃ§ GÃ¶kbayrak, "6-7 el silah sesi duyduk. Ã‡alÄ±ÅŸÄ±yorduk o sÄ±ra. Bakmak iÃ§in dÄ±ÅŸarÄ±ya Ã§Ä±ktÄ±k. Ä°nsanlar toplanmÄ±ÅŸtÄ±. 3 kiÅŸiye ateÅŸ aÃ§Ä±lmÄ±ÅŸ. Yerde yatÄ±yorlardÄ±. Ä°ÅŸ arkadaÅŸlarÄ±mÄ±z da ilk yardÄ±m mÃ¼dahalesinde bulundular. Daha sonra arabaya bindirilip hastaneye gÃ¶tÃ¼rÃ¼ldÃ¼ler. OlayÄ±n iÃ§ yÃ¼zÃ¼nÃ¼ bilmiyoruz. BacaklarÄ±ndan yaralanmÄ±ÅŸlar. AralarÄ±nda Ã¶nceden bir mesele varmÄ±ÅŸ galiba" dedi.

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