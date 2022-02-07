3 kiÅŸilik aileyi sokak ortasÄ±nda vurdu

HÃ¼rriyet Arama×
E-bÃ¼ltenlerGÃ¼nlÃ¼k EgazeteÂ© Copyright 2021 HÃ¼rriyet Gazetecilik ve MatbaacÄ±lÄ±k A.ÅžKullanÄ±m KoÅŸullarÄ±,Gizlilik PolitikasÄ±,Ä°letiÅŸim iÃ§in bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduÄŸunuz taktirde kullanÄ±m koÅŸullarÄ±nÄ±ve gizlilik politikasÄ±nÄ± kabul etmiÅŸ olursunuz.
HÃ¼rriyet sondakika haber ios uygulamasÄ±HÃ¼rriyet sondakika haber android uygulamasÄ±
GÜNDEMDÜNYABÄ°GPARASPOR ARENAKELEBEKYAÅžAMYAZARLAR
HÃ¼rriyet Arama
Meteorolojiden peÅŸ peÅŸe 4 uyarÄ± Bu bÃ¶lgelerde yaÅŸayanlar dikkat...Meteoroloji'den peÅŸ peÅŸe 4 uyarÄ±! Bu bölgelerde yaÅŸayanlar dikkat...#Meteoroloji
Macrona soÄŸuk duÅŸ Kremlinden aÃ§Ä±klama geldi: Ã–nemli atÄ±lÄ±mlar beklemiyoruzMacron'a soÄŸuk duÅŸ! Kremlin'den açÄ±klama geldi: Önemli atÄ±lÄ±mlar beklemiyoruz#Macron
Bitcoinâ€™de 14 gÃ¼n sonra ilk YÃ¼kseliÅŸ sÃ¼rer miBitcoinâ€™de 14 gün sonra ilk! YükseliÅŸ sürer mi?#Kripto Para PiyasalarÄ±
ÃœskÃ¼darda binada patlama YaralÄ±lar varÜsküdar'da binada patlama! YaralÄ±lar var#Üsküdar
PaylaÅŸÄ±mÄ± tepki Ã§ekmiÅŸti Derya BÃ¼yÃ¼kuncu hakkÄ±nda yeni kararPaylaÅŸÄ±mÄ± tepki çekmiÅŸti! Derya Büyükuncu hakkÄ±nda yeni karar#Derya Büyükuncu
Ä°Ã§iÅŸler BakanlÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±kladÄ± Isparta ValiliÄŸinde geÃ§ici gÃ¶rev deÄŸiÅŸikliÄŸiÄ°çiÅŸler BakanlÄ±ÄŸÄ± açÄ±kladÄ±! Isparta ValiliÄŸi'nde geçici görev deÄŸiÅŸikliÄŸi#Isparta Valisi
Ä°ki yÄ±ldÄ±r kapalÄ±yÄ±z ama... ZararÄ± faydasÄ±ndan fazla Ã§Ä±ktÄ±Ä°ki yÄ±ldÄ±r kapalÄ±yÄ±z ama... ZararÄ± faydasÄ±ndan fazla çÄ±ktÄ±!#Koronavirüs
Bu kadarÄ±na da pes... TikTok fenomeni neye uÄŸradÄ±ÄŸÄ±nÄ± ÅŸaÅŸÄ±rdÄ±Bu kadarÄ±na da pes... TikTok fenomeni neye uÄŸradÄ±ÄŸÄ±nÄ± ÅŸaÅŸÄ±rdÄ±!#Tiktok
Ne faiz mesajÄ± ne de tahviller... Uzmanlar cevapladÄ±: AltÄ±n fiyatlarÄ± neden dÃ¼ÅŸmediNe faiz mesajÄ± ne de tahviller... Uzmanlar cevapladÄ±: AltÄ±n fiyatlarÄ± neden düÅŸmedi?#AltÄ±n FiyatlarÄ±
2 tÃ¼rÃ¼ geliÅŸtirildi... Tescile gÃ¶nderildi Ä°talyanlardan ÅŸimdiden talep yaÄŸÄ±yor2 türü geliÅŸtirildi... Tescile gönderildi! Ä°talyanlardan ÅŸimdiden talep yaÄŸÄ±yor #Kamkat
KiralÄ±k ev arayanlar dikkat Film gibi bir dolandÄ±rÄ±lma hikayesiâ€¦KiralÄ±k ev arayanlar dikkat! Film gibi bir dolandÄ±rÄ±lma hikayesiâ€¦#Emlak DolandÄ±rÄ±cÄ±lÄ±ÄŸÄ±
DÃ¼nya bu kahramanÄ± konuÅŸuyor... GÃ¼nlerce Ã§Ä±plak elleri ile kazdÄ±Dünya bu kahramanÄ± konuÅŸuyor... Günlerce çÄ±plak elleri ile kazdÄ±!#Rayan
Tezgahtar kÄ±zÄ±n Ã¶nlenemeyen yÃ¼kseliÅŸi: HiÃ§bir ÅŸeyi yoktu, ÅŸimdi sevgilisine milyonluk hediye aldÄ±Tezgahtar kÄ±zÄ±n önlenemeyen yükseliÅŸi: Hiçbir ÅŸeyi yoktu, ÅŸimdi sevgilisine milyonluk hediye aldÄ± #Cristiano Ronaldo
Ã‡izdiÄŸi setle F.BahÃ§eyi yÄ±kan BelÃ¶zoÄŸlundan 18 milyon euroluk nokta atÄ±ÅŸÄ±ÇizdiÄŸi setle F.Bahçe'yi yÄ±kan BelözoÄŸlu'ndan 18 milyon euroluk nokta atÄ±ÅŸÄ±#Transfer
YastÄ±k savaÅŸÄ± spor oldu: Eline yastÄ±ÄŸÄ±nÄ± alan rakibini tek vuruÅŸta uyutmaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±yorYastÄ±k savaÅŸÄ± spor oldu: Eline yastÄ±ÄŸÄ±nÄ± alan rakibini tek vuruÅŸta 'uyutmaya' çalÄ±ÅŸÄ±yor!#YastÄ±k SavaÅŸÄ±
HABERLERGündem Haberleri

3 kiÅŸilik aileyi sokak ortasÄ±nda vurdu

#Ä°stanbul#Zeytinburnu#SilahlÄ± SaldÄ±rÄ±

Ä°stanbul Zeytinburnu'nda 3 kiÅŸilik aile, sokak ortasÄ±nda silahlÄ± saldÄ±rÄ±ya uÄŸradÄ±. Polis ekipleri, saldÄ±rgan E.K.'nÄ±n yakalanmasÄ± iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸma baÅŸlattÄ±.

Haberin DevamÄ±

Olay, geÃ§en Cumartesi gÃ¼nÃ¼ Ã‡Ä±rpÄ±cÄ± Mahallesi, 2'nci TaÅŸocaÄŸÄ± Sokak'ta meydana geldi. Ä°ddiaya gÃ¶re evden Ã§Ä±karak otomobillerine binmek iÃ§in sokakta ilerleyen 3 kiÅŸilik aile, daha Ã¶nceden aralarÄ±nda husumet bulunduÄŸu Ã¶ÄŸrenilen bir kiÅŸi tarafÄ±ndan silahlÄ± saldÄ±rÄ±ya uÄŸradÄ±. SaldÄ±rÄ±da anne, baba ve oÄŸullarÄ± yaralandÄ±.

3 kiÅŸilik aileyi sokak ortasÄ±nda vurdu

Silah seslerinin duyan Ã§evredekiler, durumu polis ve saÄŸlÄ±k ekiplerine bildirerek yaralÄ±larÄ±n yardÄ±mÄ±na koÅŸtu. SaldÄ±rgan ise olay yerinden koÅŸarak uzaklaÅŸtÄ±.

Â

3 kiÅŸilik aileyi sokak ortasÄ±nda vurdu

SALDIRGANIN KÄ°MLÄ°ÄžÄ° TESPÄ°T EDÄ°LDÄ°

YaralÄ±lar, Ã§evredekiler tarafÄ±ndan otomobil ile hastaneye kaldÄ±rÄ±ldÄ±. Tedavileri sÃ¼ren yaralÄ±larÄ±n hayati tehlikelerinin olmadÄ±ÄŸÄ± Ã¶ÄŸrenildi. OlayÄ±n ardÄ±ndan polis ekipleri, ÅŸÃ¼phelinin yakalanmasÄ± iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸma baÅŸlattÄ±. Ã‡evredeki gÃ¼venlik kameralarÄ±nÄ± inceleyen polis, saldÄ±rganÄ±n E.K. olduÄŸunu tespit etti. E.K.'nin yakalanmasÄ± iÃ§in polis ekiplerinin Ã§alÄ±ÅŸmasÄ± sÃ¼rÃ¼yor.

Haberin DevamÄ±

Â

3 kiÅŸilik aileyi sokak ortasÄ±nda vurdu

SALDIRGANIN KAÃ‡TIÄžI ANLAR KAMERADA

OlayÄ±n ardÄ±ndan saldÄ±rÄ±yÄ± gerÃ§ekleÅŸtiren ÅŸÃ¼phelinin kaÃ§tÄ±ÄŸÄ± anlar gÃ¼venlik kamerasÄ±na yansÄ±dÄ±. GÃ¶rÃ¼ntÃ¼lerde, ÅŸÃ¼pheli koÅŸarken kaldÄ±rÄ±mda bekleyen iki kiÅŸinin korkup geri Ã§ekildiÄŸi gÃ¶rÃ¼lÃ¼yor.

"BACAKLARINDAN YARALANMIÅžLAR"

Silah seslerini duyan KÄ±vanÃ§ GÃ¶kbayrak, "6-7 el silah sesi duyduk. Ã‡alÄ±ÅŸÄ±yorduk o sÄ±ra. Bakmak iÃ§in dÄ±ÅŸarÄ±ya Ã§Ä±ktÄ±k. Ä°nsanlar toplanmÄ±ÅŸtÄ±. 3 kiÅŸiye ateÅŸ aÃ§Ä±lmÄ±ÅŸ. Yerde yatÄ±yorlardÄ±. Ä°ÅŸ arkadaÅŸlarÄ±mÄ±z da ilk yardÄ±m mÃ¼dahalesinde bulundular. Daha sonra arabaya bindirilip hastaneye gÃ¶tÃ¼rÃ¼ldÃ¼ler. OlayÄ±n iÃ§ yÃ¼zÃ¼nÃ¼ bilmiyoruz. BacaklarÄ±ndan yaralanmÄ±ÅŸlar. AralarÄ±nda Ã¶nceden bir mesele varmÄ±ÅŸ galiba" dedi.

3 kiÅŸilik aileyi sokak ortasÄ±nda vurdu

Â 

Haberle ilgili daha fazlasÄ±:
#Ä°stanbul#Zeytinburnu#SilahlÄ± SaldÄ±rÄ±

BAKMADAN GEÃ‡ME!

KiralÄ±k ev arayanlar dikkat Film gibi bir dolandÄ±rÄ±lma hikayesiâ€¦

KiralÄ±k ev arayanlar dikkat! Film gibi bir dolandÄ±rÄ±lma hikayesiâ€¦

#Emlak DolandÄ±rÄ±cÄ±lÄ±ÄŸÄ±
13 dakikada paha biÃ§ilmez bir hazineyi Ã§aldÄ±lar Soygunun perde arkasÄ± ve ÅŸaÅŸÄ±rtÄ±cÄ± Mardin detayÄ±

13 dakikada paha biçilmez bir hazineyi çaldÄ±lar! Soygunun perde arkasÄ± ve ÅŸaÅŸÄ±rtÄ±cÄ± Mardin detayÄ±

#ALMANYA
DiÅŸlerin seni ele veriyor | Agresif misin, endiÅŸeli mi yoksa umursamaz mÄ±

DiÅŸlerin seni ele veriyor | Agresif misin, endiÅŸeli mi yoksa umursamaz mÄ±?

#DiÅŸ SaÄŸlÄ±ÄŸÄ±

BAKMADAN GEÇME!

KiralÄ±k ev arayanlar dikkat Film gibi bir dolandÄ±rÄ±lma hikayesiâ€¦

KiralÄ±k ev arayanlar dikkat! Film gibi bir dolandÄ±rÄ±lma hikayesiâ€¦

#Emlak DolandÄ±rÄ±cÄ±lÄ±ÄŸÄ±
13 dakikada paha biÃ§ilmez bir hazineyi Ã§aldÄ±lar Soygunun perde arkasÄ± ve ÅŸaÅŸÄ±rtÄ±cÄ± Mardin detayÄ±

13 dakikada paha biçilmez bir hazineyi çaldÄ±lar! Soygunun perde arkasÄ± ve ÅŸaÅŸÄ±rtÄ±cÄ± Mardin detayÄ±

#ALMANYA
DiÅŸlerin seni ele veriyor | Agresif misin, endiÅŸeli mi yoksa umursamaz mÄ±

DiÅŸlerin seni ele veriyor | Agresif misin, endiÅŸeli mi yoksa umursamaz mÄ±?

#DiÅŸ SaÄŸlÄ±ÄŸÄ±