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DHA
Haber Giriş: 23.06.2020 - 17:48,Son Güncelleme:

3 kişide koronavirüs tespit edildi! Banka şubesi kapatıldı

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3 kişide koronavirüs tespit edildi! Banka şubesi kapatıldı
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Eskişehir’in Sivrihisar ilçesinde, 3 kişide koronavirüs tespit edilmesinin ardından banka şubesi geçici olarak kapatıldı. 

Sivrihisar ilçesindeki özel bir bankaya ait şubede çalışan çaycı, güvenlik görevlisi ile 1 banka personelinde koronavirüs belirtileri görülmesi üzerine test yapıldı. Test sonucu pozitif çıkan 3 kişi hastanede tedaviye alınırken, bankada çalışan diğer 3 personel ise tedbir amaçlı evlerinde karantinaya alındı. Banka şubesi ise geçici olarak kapatılırken, şubenin camlarına Eskişehir kent merkezindeki banka şubesinden işlem yapabileceğine dair uyarısı yazısı asıldı.

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