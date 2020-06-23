3 kişide koronavirüs tespit edildi! Banka şubesi kapatıldı
Eskişehir’in Sivrihisar ilçesinde, 3 kişide koronavirüs tespit edilmesinin ardından banka şubesi geçici olarak kapatıldı.
Sivrihisar ilçesindeki özel bir bankaya ait şubede çalışan çaycı, güvenlik görevlisi ile 1 banka personelinde koronavirüs belirtileri görülmesi üzerine test yapıldı. Test sonucu pozitif çıkan 3 kişi hastanede tedaviye alınırken, bankada çalışan diğer 3 personel ise tedbir amaçlı evlerinde karantinaya alındı. Banka şubesi ise geçici olarak kapatılırken, şubenin camlarına Eskişehir kent merkezindeki banka şubesinden işlem yapabileceğine dair uyarısı yazısı asıldı.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle