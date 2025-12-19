×
3 kişi tutuklandı Karacan'a adli kontrol

3 kişi tutuklandı Karacan’a adli kontrol
Elif ALTIN
Oluşturulma Tarihi: Aralık 19, 2025 07:00

GAİN Medya'ya yönelik yürütülen soruşturma çerçevesinde gözaltına alınan şüphelilerden Berkin Kaya, Selahattin Aydın, Barbaros Reşat Gülcan tutuklanırken, Okan Karacan adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Anahat Holding bünyesindeki GAİN Medya ve bağlı şirketlere yönelik ‘yasadışı bahis’, ‘suç işlemek amacıyla örgüt kurma’ ve ‘suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama’ suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında, 16 Aralık 2025’te Berkin Kaya, Barbaros Reşat Gülcan ve Selahattin Aydın gözaltına alınmıştı. GAİN Medya Anonim Şirketi, GAİN Studio Prodüksiyon Anonim Şirketi, GAİN Shorts Medya Anonim Şirketi, Anahat Holding Anonim Şirketi, Anahat Medya Anonim Şirketi, 3B Yazılım Teknolojileri Sanayi Ticaret Anonim Şirketi ve Berton Yapı İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’ne el konularak TMSF kayyum olarak atanmıştı. Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporlarıyla 1 milyarı aşan şüpheli para trafiği tespit edilmişti.

Dün sabah saatlerinde de sunucu Okan Karacan da gözaltına alındı. Savcılık sorgularının ardından nöbetçi hâkimliğe sevk edilen Berkin Kaya, Selahattin Aydın ve Barbaros Reşat Gülcan tutuklandı. Okan Karacan ise adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakıldı.

