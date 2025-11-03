×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

3 kişi ölmüştü… Feci kazada yaralanan Selma da kurtarılamadı

Güncelleme Tarihi:

#Van Kaza#Selma Karay#Yüksekova
3 kişi ölmüştü… Feci kazada yaralanan Selma da kurtarılamadı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 03, 2025 19:08

 VAN’da otomobil ile yakıt tankerinin çarpıştığı kazada yaralanan 2 çocuk annesi Selma Karay (31) da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Karay, memleketi Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde toprağa verildi.

Haberin Devamı

Van-Hakkari kara yolunun 40’ıncı kilometresindeki Zernek Baraj gölü yakınlarında 27 Ekim’de yakıt tankeri ile otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi öldü, 3'ü çocuk 4 kişi de yaralandı. Hayatını kaybedenler toprağa verilirken, yaralılar Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi altına alındı.

3 kişi ölmüştü… Feci kazada yaralanan Selma da kurtarılamadı

GÖZYAŞLARI ARASINDA TOPRAĞA VERİLDİ

Hastanede tedavisi süren 2 çocuk annesi Selma Karay da kurtarılamadı. Karay’ın cenazesi, bugün öğle saatlerinde yakınları tarafından alınarak Yüksekova’ya getirildi. Selma Karay, Gürdere Mezarlığı’nda gözyaşları arasında toprağa verildi.

Diğer yaralıların hastanedeki tedavilerinin devam ettiği belirtildi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Van Kaza#Selma Karay#Yüksekova

BAKMADAN GEÇME!