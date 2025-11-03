3 kişi ölmüştü… Feci kazada yaralanan Selma da kurtarılamadı

Haberin Devamı

Van-Hakkari kara yolunun 40’ıncı kilometresindeki Zernek Baraj gölü yakınlarında 27 Ekim’de yakıt tankeri ile otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi öldü, 3'ü çocuk 4 kişi de yaralandı. Hayatını kaybedenler toprağa verilirken, yaralılar Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi altına alındı.

GÖZYAŞLARI ARASINDA TOPRAĞA VERİLDİ

Hastanede tedavisi süren 2 çocuk annesi Selma Karay da kurtarılamadı. Karay’ın cenazesi, bugün öğle saatlerinde yakınları tarafından alınarak Yüksekova’ya getirildi. Selma Karay, Gürdere Mezarlığı’nda gözyaşları arasında toprağa verildi.

Diğer yaralıların hastanedeki tedavilerinin devam ettiği belirtildi.