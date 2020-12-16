3 kişi hayatını kaybetmişti... Sahte içki kabusunda flaş gelişme

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Osmangazi Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerince, sahte içki sattığı kişilerin ölümüne ve zehirlenmesine sebebiyet verdiği iddiasıyla gözaltına alınan E.O. ve U.K'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen 2 zanlı, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Olay

Bursa'da dün ve önceki gün alkol aldıktan sonra fenalaşan M.İ. (59), F. N. (37), İ.Ç, B.E. (36), M.T. (51), E.A. (43), A.G (52), M.D. (58), M.Ö.K, R.H, G.M, F.D.Y. (49), T.M. (44) ve S.Ç. (51), Çekirge Devlet ve Bursa Şehir hastanelerine kaldırılmış, bu kişilerden 3'ü hayatını kaybetmiş, 6'sı ağır 11 kişi de tedavi altına alınmıştı.

Polis, yaşanan ölüm olaylarının ardından E.O. ve U.K'yi gözaltına almıştı.