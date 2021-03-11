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Gündem
Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL (Bursa), (DHA)
Haber Giriş: 11.03.2021 - 17:01 | Son Güncelleme:

3 kilogram bonzaiyi gömdüğü topraktan çıkartırken yakalandı

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3 kilogram bonzaiyi gömdüğü topraktan çıkartırken yakalandı

BURSA’da toprağa gömdüğü 3 kilogram bonzaiyi çıkardığı sırada jandarma ekiplerince yakalanarak, gözaltına alınan N.Ö. (28) tutuklandı.

3 kilogram bonzaiyi gömdüğü topraktan çıkartırken yakalandı
İnegöl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ticareti yapanların yakalanmasına yönelik yürüttüğü çalışma kapsamında N.Ö. (28) isimli şüpheliyi takibe aldı. 1 aylık takip ile şüphelinin, yüklü miktarda uyuşturucuyu sakladığı yerden alacağı saptandı. Huzur Mahallesi'ndeki bir tarlaya aracıyla giden N.Ö., toprağa gömülü 3 kilogram uyuşturucuyu çıkardığı sırada yakalandı.

Üzerinde uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 1000 TL ele geçirilen N.Ö. gözaltına alındı. Şüpheli sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece 'uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapmak' suçundan tutuklandı.

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