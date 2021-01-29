MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem Haberleri3 kilo 630 gram metamfetaminle yakalanan 3 kişi tutuklandı
GeriGündem 3 kilo 630 gram metamfetaminle yakalanan 3 kişi tutuklandı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)
Haber Giriş: 29.01.2021 - 17:06 | Son Güncelleme:

3 kilo 630 gram metamfetaminle yakalanan 3 kişi tutuklandı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
3 kilo 630 gram metamfetaminle yakalanan 3 kişi tutuklandı
Abone Olgoogle-news

BOLU'da, TEM Otoyolu'nda polisin durdurup arama yaptığı otomobilde, kapının iç kısmına gizlenen 3 kilo 630 gram metamfetamin ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı.

3 kilo 630 gram metamfetaminle yakalanan 3 kişi tutuklandı
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, TEM Otoyolu'nda yaptığı uygulama sırasında bir otomobili durdurdu. Otomobilde yapılan aramada, narkotik köpeği 'Sezar' sağ arka kapıya tepki verdi. Kapı söküldüğünde iç kısmına gizlenmiş 3 kilo 630 gram metamfetamin ele geçirildi. Otomobilde bulunan C.D., K.Y. ve F.Ö. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 3 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle