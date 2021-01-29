3 kilo 630 gram metamfetaminle yakalanan 3 kişi tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, TEM Otoyolu'nda yaptığı uygulama sırasında bir otomobili durdurdu. Otomobilde yapılan aramada, narkotik köpeği 'Sezar' sağ arka kapıya tepki verdi. Kapı söküldüğünde iç kısmına gizlenmiş 3 kilo 630 gram metamfetamin ele geçirildi. Otomobilde bulunan C.D., K.Y. ve F.Ö. gözaltına alındı.



Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 3 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.