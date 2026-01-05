3 kez çöken yol toprakla dolduruldu: Bodrum katı su bastı

Haberin Devamı

Olay, Ambarlı Mahallesi Ihlamur Yolu Sokak'ta meydana geldi. Yaklaşık üç hafta önce sokakta çökme oluştu. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen İSKİ ve Avcılar Belediyesi ekipleri çukuru toprakla dolduruldu. Ancak iki hafta sonra aynı noktada yeniden çökme yaşandı.

BODRUM KATI İLE BAHÇE KATINA SU DOLDU

Sokaktan geçen bir otomobilin arka lastikleri çukura gömülürken, araç çekiciyle kurtarıldı. Ekipler, çukuru tekrar toprakla doldurdu. Üç gün önce aynı noktada üçüncü kez çökme meydana geldi. Bölgeye gelerek çukuru yeniden toprakla dolduran ekiplerin gitmesinin ardından kısa süre sonra çukur suyla doldu. Biriken pis su, yaklaşık 15 metre ileride bulunan bir binanın bodrum katı ile bahçe katına doldu.

Haberin Devamı

Evdeki tüm eşyalar sular içinde kaldı. Binada yaşayan Mehmet Ali Koç, çukurun çevresine bariyer çekerek araçların düşmesini önlediklerini belirterek, “Bodrum katta yaşayan iki kişilik ailenin tüm eşyaları, beyaz eşyalar dahil, pis suyun içinde kaldı. Her şey çöpe gitti" dedi