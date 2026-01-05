×
HABERLERGündem Haberleri

3 kez çöken yol toprakla dolduruldu: Bodrum katı su bastı

Güncelleme Tarihi:

#Avcılar#Bodrum Katı Su Baskını#Çöken Yol
Oluşturulma Tarihi: Ocak 05, 2026 11:39

Avcılar'da iddiaya göre belediye ve İSKİ ekipleri 20 gün içerisinde 3 kez göçük oluşan yoldaki çukurları toprakla doldurdu. Son olayın ardından göçüğün bulunduğu kısımdan sızan sular bir binanın bahçe katındaki daireye doldu. Binada yaşayan Mehmet Ali Koç, bodrum katta yaşayan iki kişilik ailenin tüm eşyalarının kullanılamaz hale geldiğini söyledi.

Olay, Ambarlı Mahallesi Ihlamur Yolu Sokak'ta meydana geldi. Yaklaşık üç hafta önce sokakta çökme oluştu. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen İSKİ ve Avcılar Belediyesi ekipleri çukuru toprakla dolduruldu. Ancak iki hafta sonra aynı noktada yeniden çökme yaşandı.

BODRUM KATI İLE BAHÇE KATINA SU DOLDU

Sokaktan geçen bir otomobilin arka lastikleri çukura gömülürken, araç çekiciyle kurtarıldı. Ekipler, çukuru tekrar toprakla doldurdu. Üç gün önce aynı noktada üçüncü kez çökme meydana geldi. Bölgeye gelerek çukuru yeniden toprakla dolduran ekiplerin gitmesinin ardından kısa süre sonra çukur suyla doldu. Biriken pis su, yaklaşık 15 metre ileride bulunan bir binanın bodrum katı ile bahçe katına doldu.

Evdeki tüm eşyalar sular içinde kaldı. Binada yaşayan Mehmet Ali Koç, çukurun çevresine bariyer çekerek araçların düşmesini önlediklerini belirterek, “Bodrum katta yaşayan iki kişilik ailenin tüm eşyaları, beyaz eşyalar dahil, pis suyun içinde kaldı. Her şey çöpe gitti" dedi

