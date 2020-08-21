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Hakan TÜRKTAN - DHA
Haber Giriş: 21.08.2020 - 11:17 | Son Güncelleme:

3 kentte 'usulsüz sağlık raporu' operasyonu: Çok sayıda gözaltı...

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3 kentte 'usulsüz sağlık raporu' operasyonu: Çok sayıda gözaltı...
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Eskişehir merkezli 3 ilde, usulsüz sağlık kurulu raporu alan ya da alınmasına yardım eden ve sahte rapor düzenlediği belirlenen şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda 40 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Eskişehir, Erzincan ve Tekirdağ'da, usulsüz sağlık kurulu raporu alan veya alınmasına yardım eden ve sahte rapor düzenleyen şüphelilere yönelik operasyon düzenledi.

3 kentte usulsüz sağlık raporu operasyonu: Çok sayıda gözaltı...

Operasyonda, aralarında 4 kamu görevlisinin de bulunduğu 40 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada, başka şahıslara ait olduğu tespit edilen heyet raporları, SGK raporları gibi evrak ve dokümanlar ele geçirildi. Emniyet Müdürlüğü'nde ifadeleri alınan şüphelilerden 35'i serbest bırakılırken, işlemleri tamamlanan 5 şüpheli, 'Kamu kurum ve kuruluşları zararına nitelikli dolandırıcılık, resmi belgede sahtecilik ve haksız kazanç sağlama' suçlarından adliyeye sevk edildi.

Olayla ilgili 1 şüphelinin ise halen arandığı belirtildi.

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