HABERLERGündem Haberleri

3 katlı fabrikada yangın! Dumanlar gökyüzünü kapladı

Güncelleme Tarihi:

#Güngören#Yangın#Tekstil Fabrikası
Oluşturulma Tarihi: Kasım 23, 2025 12:40

Güngören'de 3 katlı tekstil fabrikasında çıkan yangına itfaiye ekiplerinin müdahalesi devam ederken çıkan yangında yükselen dumanlar gökyüzünü kapladı.

İstanbul Güngören'de Güngören'de 3 katlı tekstil fabrikasında çıktı.

POLİS VE İTFAİYE EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

Gençosman Mahallesi Kaynak Sokak'ta faaliyet gösteren tekstil fabrikasının çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

DUMANLAR GÖKYÜZÜNÜ KAPLADI

Binadaki çalışanları tahliye eden itfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor. Öte yandan müdahale esnasında yükselen dumanlar gökyüzünü kapladı.

