3 katlı evde doğal gaz patlaması: 1 yaralı

Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Kasım 26, 2025 15:53

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde bir evde doğal gaz sıkışmasıyla meydana gelen patlamada G.A. yaralandı.

Olay, öğle saatlerinde Camikebir Mahallesi Fikirli Sinan 5’inci Sokak'taki 3 katlı bir evin giriş katında meydana geldi. G.A.'ya ait evde ilk belirlemelere göre; doğal gaz sıkışması nedeniyle patlama oldu. İhbarla adrese polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yüzünde ve vücudunun çeşitli yerlerinde yanıklar oluşan G.A., ambulansla Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan G.A.'nın durumunun iyi olduğu belirtildi. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı. 

