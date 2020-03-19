MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem Haberleri3 katlı binanın çatısı alev alev yandı
GeriGündem 3 katlı binanın çatısı alev alev yandı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA)-
Haber Giriş: 19.03.2020 - 17:07,Son Güncelleme:/

3 katlı binanın çatısı alev alev yandı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
3 katlı binanın çatısı alev alev yandı
Abone Olgoogle-news

ANTALYA'da 3 katlı binanın çatısı yandı. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından güçlükle kontrol altına alındı.

Antalya'nın Elmalı ilçesinde 3 katlı bir binanın çatısında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yangın bir anda binanın tüm çatısını kapladı. Bu sırada evde bulunanlar hızla dışarı çıktı. Yangını görenler, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekibi, çatıdaki yangını söndürmek için çalışma başlattı. İtfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu yangın kontrol alınırken, binada maddi hasar meydana geldi.

Yangın, bir vatandaşın cep telefonu ile anbean görüntülendi.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle