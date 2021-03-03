3 katlı binanın çatı katında korkutan yangın
BURSA'nın İnegöl ilçesinde, 3 katlı binanın çatı katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Çatı katının kullanılamaz hale geldiği yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
İnegöl ilçesine bağlı kırsal Yeniceköy Mahallesi, Rauf Denktaş Caddesi’nde bulunan 3 katlı binanın çatı katında saat 12.00 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevlerin çatıyı sardığını gören apartman sakinleri, itfaiyeye haber verdi. Kısa sürede adrese gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın, 1 saatte söndürüldü. Çatı katının kullanılamaz hale geldiği yangının çıkış nedeni araştırılıyor.