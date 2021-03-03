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Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL (Bursa), (DHA)
Haber Giriş: 03.03.2021 - 14:01 | Son Güncelleme:

3 katlı binanın çatı katında korkutan yangın

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3 katlı binanın çatı katında korkutan yangın

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, 3 katlı binanın çatı katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Çatı katının kullanılamaz hale geldiği yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

3 katlı binanın çatı katında korkutan yangın
İnegöl ilçesine bağlı kırsal Yeniceköy Mahallesi, Rauf Denktaş Caddesi’nde bulunan 3 katlı binanın çatı katında saat 12.00 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevlerin çatıyı sardığını gören apartman sakinleri, itfaiyeye haber verdi. Kısa sürede adrese gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın, 1 saatte söndürüldü. Çatı katının kullanılamaz hale geldiği yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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