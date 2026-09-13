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3 katlı binada alevler yükseldi! Mahsur kalan kadını konteynerin üzerine çıkıp kurtardılar

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#Diyarbakır Yangın#Mahsur Kalan Kadın#Konteyner Kurtarma
3 katlı binada alevler yükseldi Mahsur kalan kadını konteynerin üzerine çıkıp kurtardılar
Oluşturulma Tarihi: Eylül 13, 2026 15:54

Diyarbakır’ın Bismil ilçesinde 3 katlı binanın birinci katında çıkan yangında 4 kişi dumandan etkilenirken, mahsur kalan bir kadın vatandaşlar tarafından konteynerin üzerine çıkılarak kurtarıldı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

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Bismil ilçesi Dumlupınar Mahallesi’nde bulunan 3 katlı binanın birinci katındaki dairede öğle saatlerinde yangın çıktı.

3 katlı binada alevler yükseldi Mahsur kalan kadını konteynerin üzerine çıkıp kurtardılar

İhbar üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Binada mahsur kalanlar tahliye edildi. Dumandan etkilenen 4 kişiye ambulanslarda müdahale edildi. Bu kişilerden 3’ü hastaneye kaldırıldı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

3 katlı binada alevler yükseldi Mahsur kalan kadını konteynerin üzerine çıkıp kurtardılar

Öte yandan, 2 kişinin yangın çıkan dairenin altında bulunan konteynerin üzerine çıkarak mahsur kalan bir kadını kurtardığı anlar cep telefonuyla görüntülendi.

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3 katlı binada alevler yükseldi Mahsur kalan kadını konteynerin üzerine çıkıp kurtardılar

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

3 katlı binada alevler yükseldi Mahsur kalan kadını konteynerin üzerine çıkıp kurtardılar

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#Diyarbakır Yangın#Mahsur Kalan Kadın#Konteyner Kurtarma

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