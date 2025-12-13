×
Gündem Haberleri

3 kardeş ölmüş ağabeyleri de ağır yaralanmıştı... Faciayı komşuları anlattı: Anne bizi arayıp yardım istedi

Emin Mert KIRARSLAN
Oluşturulma Tarihi: Aralık 13, 2025 07:00

İstanbul Pendik’te 11 Aralık 2025’te saat 02.15 sıralarında 3 katlı binanın giriş katında ilk bulgulara göre evdeki elektrikli ısıtıcıdan kaynaklanan elektrik kontağı nedeniyle çıkan yangında Özden Sepetçi (2), Cennet Çelikkol (9), Zülfikar Sepetçi (5) hayatını kaybetti, Muhammet Ali Çelikkol (11) ise ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

İddiaya göre, anne Selvi Sepetçi (28), 4 çocuğunu evde bırakıp hastalanan 2025 doğumlu bebeği Elanur Zurnacı’yı hastaneye götürdü. Olay sırasında hırsızlık suçundan firari olarak aranan ve Kartal’daki GBT uygulamasında yakalanıp gözaltına alınan Tanju Özcan, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

‘ÇOCUKLARINA O BAKIYORDU’

Gözaltına alınıp serbest bırakılan anne Selvi Sepetçi, akrabaları ve komşuları ile çocuklarının cenazeleri teslim almak için dün Adli Tıp Kurumu’na geldi. Acılı annenin ayakta zor durduğu gözlendi. Olayın tanığı olduklarını belirten Sepetçi’nin komşusu, “Eski eşi hiç yardım etmedi, kâğıt toplayıp çocuklarına bakıyordu. Anneyi suçlamasınlar. Bizi arayıp yardım istedi, yetişemedi. Bizi çingene diye aşağılıyorlar, olay olunca suçlu oluyoruz. Anne zor durumda” dedi.

Hayatını kaybeden çocukların cenazesi dün Nursen Özdayı Safa Camisi’nde kılınan cenaze namazının ardından Pendik Yenişeyhli Mezarlığı’nda toprağa verildi. Yangında ağır yaralanan Muhammed Ali Çelikkol ise entübe edildi.

 

