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3 kardeş boğuldu

Güncelleme Tarihi:

#Silivri#Gölet#Boğulma
3 kardeş boğuldu
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 17, 2023 07:00

İstanbul Silivri’de gölete giren yabancı uyruklu 3 kardeş gözden kayboldu. Sudan çıkartılan bir çocuk müdahalelere rağmen hastanede hayatını kaybetti. İki çocuğun gölette cesedi bulundu.

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Silivri Değirmenköy’de bulunan gölete dün 17.00 sıralarında gelen yabancı uyruklu ailenin üç çocuğu suya girdi. Çocukların suda batıp çıktığını gören baba, çocuklardan birini çıkarmayı başardı. İlk müdahalesi sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan çocuk ambulansla hastaneye kaldırıldı. Diğer iki çocuk ise suyun içinde gözden kayboldu. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yapılan arama çalışmaları sırasında kaybolan 2 çocuğun cansız bedenine ulaşıldı. Babası tarafından sudan çıkarılan ve ambulansla hastaneye kaldırılan çocuk da yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

AKINTIYA KAPILDI

Samsun’un Çarşamba ilçesinde de dün öğle saatlerinde denize giren 19 yaşındaki Enes Can, bir süre sonra akıntıya kapıldı. Durumu fark eden çevredekiler, uzun uğraşlar sonucu Can’ı sudan çıkardı. Olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince Çarşamba Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Can tedavi altına alındı. Enes Can’ın sağlık durumunun kritik olduğu bildirildi.

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#Silivri#Gölet#Boğulma

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