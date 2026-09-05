3 karanlık dosya daha aydınlatıldı

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Adalet Bakanı Akın Gürlek, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada 3 faili meçhul cinayetin aydınlatıldığını duyurdu.

AİLESİ TARAFINDAN 4 YILDIR KAYIP OLARAK ARANIYORDU

İstanbul’da 12 Eylül 2022 tarihinden bu yana kayıp olan Zeynep Yıldırım’ın (17) telefon kayıtlarında son sinyalin Esenyurt’ta Fethi Dağlı’nın (45) evinden alındığı ve son görüşmenin Dağlı ile yapıldığı tespit edildi. Polis ekipleri, Dağlı’nın 2024’te iş ilanı için evine gelen Erva Raziye Asar’ı iple boğup 6 parçaya ayırarak buzdolabında sakladıktan sonra Beylikdüzü’nde inşaat alanına gömen ve yakalanıp cezaevine gönderilen katil zanlısı olduğunu belirledi. Dağlı’yı cezaevinden çıkarıp sorgulayan polis ekipleri, Zeynep Yıldırım’ın da öldürüldüğünü tespit etti. Fethi Dağlı ifadesinde, Zeynep Yıldırım ile eve gittiklerini daha sonra da abisi Yaşar Dağlı’nın eve geldiğini söyledi. Abisinin bir süre sonra koltukta oturan Zeynep Yıldırım’ı boğarak öldürdüğünü ifade etti. Zeynep Yıldırım’ı daha sonra abisiyle evin penceresinden çıkararak kömürlüğe gömdüklerini belirtti. Yaşar Dağlı ile birlikte 6 şüpheli gözaltına alındı. Yaşar Dağlı cinayeti işlemediğini söyleyerek suçlamaları reddetti. Ekipler tarafından yer gösterme için Esenyurt’taki evine götürülen Fethi Dağlı, ekiplere Yıldırım’ın cesedini gömdüğü yeri gösterdi. Kayıp olarak 4 senedir aranan Zeynep Yıldırım’ın cesedi, Dağlı’nın evinin yakınındaki boş inşaat alanında bulundu. 6 şüpheli adliyeye sevk edildi.

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Bakan Gürlek, bu dosyayla ilgili “Fethi Dağlı yürütülen soruşturması kapsamında yeniden tutuklandı” dedi.

Mardin’in Nusaybin ilçesine bağlı İlkadım Köyü’nde çobanlık yapan İsmail Akın (62) ile kızı 10 yaşındaki Elif Akın, mart 2012’de sabah erken saatlerde hayvan sürüsünü alarak dağlık alana otlatmaya götürdü. Akşamüstü koyunların çobansız köye dönmesi üzerine şüphelenen köylüler, baba ve kızını aramak üzere dağlık alana gitti. Köylüler baba İsmail Akın ile kızı Elif Akın’ı birbirlerine yakın mesafede başlarına birer el ateş edilmiş halde ölü halde buldu.

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Dosyanın 14 yıl sonra yeniden ele alındığını belirten Bakan Gürlek, “Beyanlardaki çelişkiler, HTS kayıtları, daraltılmış baz çalışmaları ve elde edilen yeni bulguların birlikte değerlendirilmesi sonucunda cinayetlerin şüphelileri tespit edildi. Dört şehirde gerçekleştirilen eşzamanlı operasyonlarda 15 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı, 1 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor” dedi.

DERE KENARINDA VAHŞİCE ÖLDÜRÜLMÜŞTÜ

Manisa’nın Akhisar ilçesinde ise marangozluk yapan evli 2 çocuk babası Abdurrahman Aysu kaybolduktan 13 gün sonra 2 Nisan 2016 tarihinde Cin Deresi kenarında başı koparılmış ve çıplak halde cesedi bulundu.

Olayın failleri ve suçun gizlenmesinde rol aldığı değerlendirilen şüphelilerin tespit edildiğini belirten Bakan Gürlek, “Manisa, Bursa ve İstanbul’da gerçekleştirilen operasyonlarda 7 şüpheli gözaltına alındı” dedi.