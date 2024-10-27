3 kadının katili oyukta yakalandı... Özel harekât ekipleri operasyona destek verdi

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Adana’da 1 çocuk annesi Güldane Gerçek (20), birlikte yaşadığı Muzaffer Erkuvan’ı (23) şiddetli geçimsizlik nedeniyle terk edip Kadın Sığınma Evi’ne yerleşti. Erkuvan, barışmak için 24 Ağustos’ta Güldane’nin annesi Şenay Gerçek’in (44) Sarıçam’daki evine gitti. Güldane Gerçek, barıştırma teklifini reddedince Muzaffer Erkuvan dışarı çıkıp kendini ağaca asarak yaşamına son verdi.

MEZARLIK ZİYARETİNDE KURŞUN YAĞDIRDI

Erkuvan Ailesi, Muzaffer Erkuvan’ın ölümünden Güldane ile annesi Şenay ve kız kardeşi Gaye Gerçek’i (22) sorumlu tuttu. Şenay, Güldane ve Gaye Gerçek, 21 Ekim’de Muzaffer Erkuvan’ın kabrini ziyarete etti. Muzaffer Erkuvan’ın babası Şemsettin Erkuvan (47), oğlunun intiharı nedeniyle husumet duyduğu anne ile 2 kızını takip etti. Anne ve kızları mezarlıktaki banklarda otururken motosikletle yaklaşan Şemsettin Erkuvan, tabancayla kurşun yağdırıp kaçtı. Başlarından vurulan Şenay, Güldane ve Gaye Gerçek hayatlarını kaybetti. Cinayet Büro Amirliği bünyesinde kurulan özel ekip, Şemsettin Erkuvan’ın yakalanması için çalışma başlattı. Cinayet dedektifleri, bir ihbarın ardından şüphelinin Sarıçam’ın Göztepe Mahallesi’ndeki ormanda saklandığını belirledi.

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‘ÖFKELİYDİM DAYANAMADIM’

Cinayet Bürosu ekipleri, Terörle Mücadele ve Özel Harekât Şubesi ekiplerinin de desteğiyle bölgede araştırma yaptı. Erkuvan, cinayette kullandığı tabanca ile yamaçtaki bir oyukta saklanırken yakalandı. Şemsettin Erkuvan’ın cinayetten önce saklanacağı yeri ayarladığı, yaşamını sürdürmek için de yamaçtaki oyuğa yiyecek ve yedek kıyafet stokladığı ortaya çıktı. Sorguya alınan Şemsettin Erkuvan, “Vurduğum 3 kadın, oğlumun ölümünden sorumludur. Bu nedenle onlara kin güdüyordum. Öfkeliydim, dayanamayıp vurdum” dedi. Adliyeye sevk edilen Erkuvan, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

OĞLUNUN ÖLÜMÜNDEN ONLARI SORUMLU TUTMUŞTU

Muzaffer Erkuvan, birlikte yaşadığı Güldane Gerçek’in barışma teklifini reddetmesi üzerine yaşamına son vermişti.