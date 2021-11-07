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3 kadın kafedeki çiçekleri çaldı! İşletmeciden dikkat çeken sözler

#Çorum#Veli Yılmaz#Çiçek
3 kadın kafedeki çiçekleri çaldı İşletmeciden dikkat çeken sözler

Çorum'da kimliği belirsiz 3 kadının, bir kafenin camının önünde bulunan çiçekleri sökerek çaldığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Şikayette bulunmayan işletmeci Veli Yılmaz, "Onlardan rica ediyorum gelsinler hem çayımı içsinler hem de onlara farklı çiçekler hediye edelim. Çiçek çalan insan kötü olmaz" dedi.

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Olay, önceki gün Yuvruturna Mahallesi Kavukcu Sokak üzerinde bulunan bir kafede meydana geldi. Kafe sahibi Veli Yılmaz, iş yerini açmak için geldiğinde kapının önünde bulunan çok sayıda çiçeğinin yerinden söküldüğünü fark etti.

Güvenlik kamerası kayıtlarını izleyen Yılmaz, üç kadının yerinden söktüğü çiçekleri alıp gittiğini tespit etti. İşletme sahibi şikayette bulunmazken, çiçek hırsızlığı anları ise iş yeri kamerasına yansıdı.

3 kadın kafedeki çiçekleri çaldı İşletmeciden dikkat çeken sözler

'RİCA EDİYORUM'

Çiçeklerini alan kadınlara seslenen Veli Yılmaz, "Onlardan rica ediyorum. Gelsinler hem çayımı içsinler hem de tanışalım, onlara farklı çiçekler hediye edelim. Çiçek çalan insan kötü olmaz. Buradaki çiçeklerin renklerinin kapılıp, alma ihtiyacı duymuş olabilirler. Gelsinler, onlara daha güzel çiçekler hediye edelim" dedi.

3 kadın kafedeki çiçekleri çaldı İşletmeciden dikkat çeken sözler

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#Çorum#Veli Yılmaz#Çiçek

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