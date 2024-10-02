3 kadın 3 dram

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AYDIN Didim’de bir süre önce boşanan Sibel Aygan (34), dün evinden çıktığında eski eşi Mustafa Yıldırım’ı karşısında gördü. Burada taraflar arasında belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Yıldırım, yanındaki tabancayı çıkarıp Aygan’a ateş ederek kaçtı. Aygan, kanlar içerisinde yere yığılırken, olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan Aygan, kurtarılamadı. Polis ekipleri Yıldırım’ı Muğla’nın Milas ilçesinde yakalayarak gözaltına alındı.

BAHÇEDE CİNAYET

Antalya Manavgat’ta da Süleyman Öter (55) ve eşi Gülfer Öter (50) arasında önceki gün 17.00 sıralarında evlerinin bahçesinde bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Av tüfeğini alan Süleyman Öter, Gülfer Öter’e 2 el ateş etti. Süleyman Öter daha sonra namluyu kendine doğrultup tetiği çekti. Olay yerine gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Süleyman ve Gülfer Öter’in yaşamını yitirdiği belirlendi. Yapılan incelemenin ardından Öter çiftinin cansız bedenleri, Antalya Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

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AV TÜFEĞİYLE VURDU

İzmir Bergama’da ise dün 07.00 sıralarında, Musa Palas (35) ile eşi, 3 çocuk annesi Aylin Palas (31) arasında belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Musa Palas, av tüfeğini alıp Aylin Palas’a ateş etti. Musa Palas, daha sonra tüfeği çenesinin altına dayayıp tetiği çekerek intihara teşebbüs etti. İhbar üzerine adrese jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin kontrolünde Aylin Palas’ın hayatını kaybettiği, Musa Palas’ın ise yaşamsal fonksiyonlarının devam ettiği belirlendi. Hastaneye kaldırılan Musa Palas’ın durumunun ağır olduğu bildirildi.