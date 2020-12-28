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Çetin AYDIN/İSTANBUL
Haber Giriş: 28.12.2020 - 07:00 | Son Güncelleme:

3 İranlı 'polisiz' deyip dolandırdı

Çetin Aydın
Çetin Aydın
caydin@hurriyet.com.tr
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Çetin Aydın
Çetin Aydın
caydin@hurriyet.com.tr
3 İranlı 'polisiz' deyip dolandırdı
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Yabancı uyruklu kişilerden, polis olduklarını söyleyerek para alan 3 İranlı tutuklandı.

İstanbul’da kendilerini polis olarak tanıtan İranlı Ruhşen G. (51), Masud A. (40) ve Hossein R. (34), otomobille yanlarına yaklaştıkları yabancı uyruklu kişilerden para almaya başladı. İranlı 3 kişi, değişik tarihlerde, Esenyurt’ta, Irak uyruklu Muhammed F.A.’dan 5 bin 500 dolar, Zeytinburnu’nda Libyalı Muhammed K. F. Bin Yusuf’tan 10 bin dolar, Esenyurt’ta Somalili Qadıjo M.A.’dan 5 bin dolar, Somalili Muhammed İ.N.’den 1450 TL, Somalili İbtisaam İ.H.’den 2 adet altın takı seti, Zeytunburnu’nda Filistinli Amjad S.H.S.’den, Loai H.S.S.’den ve Mohammed M.M.M.’den 200’er dolar aldı.

TUTUKLANDILAR

Dolandırılan yabancı uyruklu kişilerin başvurusu üzerine Asayiş Şube Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri araştırma başlattı. Polis ekipleri, Ruhşen G. ve Masud A.’yı önceki gün yakalayıp gözaltına alırken, Hossein R.’yi de İran’a kaçmak üzereyken havalimanında gözaltına aldı. Gözaltına alınan 3 kişi, ‘dolandırıcılık’ suçlamasıyla tutuklandı.

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Çetin Aydın
Çetin Aydın
caydin@hurriyet.com.tr
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