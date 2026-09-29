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3 ildeki yasa dışı bahis operasyonunda 41 şüpheliden 30'u tutuklandı

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#Yasa Dışı Bahis#Mardin#Operasyon
3 ildeki yasa dışı bahis operasyonunda 41 şüpheliden 30u tutuklandı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 29, 2026 11:06

Mardin merkezli 3 ilde düzlenen eş zamanlı yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 41 şüpheliden 30’u tutuklandı. 4 şüphelinin yakalanması için de çalışmalar sürüyor.

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Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yasa dışı bahis suçuna yönelik çalışma başlatıldı. Çalışma kapsamında şüphelilerin yurt dışı kaynaklı yasa dışı bahis siteleri üzerinden bahis oynanmasına imkan sağladıkları ve para nakline aracılık ettikleri belirlendi. 45 şüphelinin hesaplarında ise 43 bin 986 işlemde 400 milyon 333 bin 693 liralık işlem hacmi tespit edildi.

EŞ ZAMANLI OPERASYON

Şüphelilerin kent merkezi ile Aydın ve Çorum'da belirlenen adreslerine eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda haklarında gözaltı kararı çıkartılan 45 şüpheliden 41’i yakalandı. Şüphelilerin adreslerde yapılan aramada, 2 uzun namlulu silah, 177 fişek ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. 4 şüphelinin yakalanması için de çalışmalar sürüyor.

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30 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2’si savcılıktaki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilen şüphelilerden 30’u tutuklanarak cezaevine gönderildi, diğer şüpheliler ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

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#Yasa Dışı Bahis#Mardin#Operasyon

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