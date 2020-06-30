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Ruhan YALÇIN- Murat YAYIN/TEKİRDAĞ, (DHA)
Haber Giriş: 30.06.2020 - 13:04,Son Güncelleme:

3 ildeki uyuşturucu operasyonunda 8 tutuklama

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3 ildeki uyuşturucu operasyonunda 8 tutuklama
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TEKİRDAĞ, Edirne ve Kırklareli'de polisin uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 9 şüpheliden 8'i tutuklandı.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yapan şüphelilere yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda uyuşturucu ticareti yapan şüpheliler belirlendi. Tekirdağ'ın Malkara ilçesi, Kırklareli'nin Babaeski ilçesi ve Edirne'nin Keşan ilçesinde, özel harekat polislerinin desteği ve narkotik dedektör köpeği 'Larissa' ile operasyonlar düzenlendi. Belirlenen adreslerde yapılan aramalarda uyuşturucu maddeler ile tüfekler ele geçirildi, 9 şüpheli ise gözaltına alındı. Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü'nde sorguları tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden C.M., S.M., S.D., H.Ç., H.M., O.T., A.U. ve A.K., çıkarıldığı mahkemece 'uyuşturucu ticareti yapmak', 'uyuşturucu temin etmek ve kullanmak' suçlarından tutuklandı, 1 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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