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Gündem
Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)
Haber Giriş: 14.03.2021 - 09:54 | Son Güncelleme:

3 ildeki uyuşturucu operasyonuna 17 tutuklama

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3 ildeki uyuşturucu operasyonuna 17 tutuklama

MALATYA merkezli 3 ilde, uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 20 şüpheliden 17'si tutuklandı.

Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Malatya, İzmir ve Gaziantep'te uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda arama yapılan adreslerde; 452 uyuşturucu hap, 136 gram metamfetamin, 280 gram bonzai, 28 gram esrar, 1 ruhsatsız tabanca ve 1 av tüfeği ele geçirildi, 20 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 17'si tutuklandı, 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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