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3 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 1 milyar 250 milyon liralık işlem hacmine 8 tutuklama

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#Yasa Dışı Bahis#Sanal Kumar#Afyonkarahisar
3 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 1 milyar 250 milyon liralık işlem hacmine 8 tutuklama
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 03, 2026 17:47

Afyonkarahisar merkezli 3 ilde düzenlenen yasa dışı bahis ve sanal kumar operasyonunda, banka ve kripto hesaplarında 1 milyar 250 milyon liralık işlem hacmi saptanan 10 şüpheli gözaltına alındı. Adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 8'i tutuklandı.

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Afyonkarahisar Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından '7258 sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun' kapsamında yürütülen teknik ve fiziki takip sonucu yasa dışı bahis ve sanal kumar sitelerinden elde edilen haksız kazançların kripto varlık hesaplarına aktarıldığı belirlendi.

3 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 1 milyar 250 milyon liralık işlem hacmine 8 tutuklama

Takibe alınan şüphelilerin banka ve kripto hesaplarını incelemeye alan ekipler, yaklaşık 1 milyar 250 milyon TL tutarında işlem hacmi tespit etti.

3 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 1 milyar 250 milyon liralık işlem hacmine 8 tutuklama

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Afyonkarahisar merkezli 3 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 8'i emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.

3 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 1 milyar 250 milyon liralık işlem hacmine 8 tutuklama

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#Yasa Dışı Bahis#Sanal Kumar#Afyonkarahisar

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