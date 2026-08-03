3 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 1 milyar 250 milyon liralık işlem hacmine 8 tutuklama

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Afyonkarahisar Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından '7258 sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun' kapsamında yürütülen teknik ve fiziki takip sonucu yasa dışı bahis ve sanal kumar sitelerinden elde edilen haksız kazançların kripto varlık hesaplarına aktarıldığı belirlendi.

Takibe alınan şüphelilerin banka ve kripto hesaplarını incelemeye alan ekipler, yaklaşık 1 milyar 250 milyon TL tutarında işlem hacmi tespit etti.

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Afyonkarahisar merkezli 3 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 8'i emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.