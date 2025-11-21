3 ilde uyuşturucu operasyonu: 6 şüpheli yakalandı

Haberin Devamı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın paylaştığı bilgilere göre, EGM Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı ile İzmir, İstanbul ve Ankara Emniyet Müdürlükleri koordinesinde; Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüklerince yapılan çalışmalar sonucu uyuşturucuya karşı operasyon düzenlendi. Gerçekleştirilen operasyonlarda; 6 şüpheli yakalandı. Ayrıca 1 milyon 913 bin uyuşturucu hap ile 426 kilogram uyuşturucu hap yapımında kullanılan kimyasal madde ele geçirildi.

İzmir, Ankara ve İstanbul'da yaptığımız operasyonlarımızla;



🔻️1 milyon 913 bin adet uyuşturucu hap,

🔻426 kg uyuşturucu hap yapımında kullanılan kimyasal madde (yaklaşık 2 milyon adet uyuşturucu hap elde edilebilecek) ele geçirerek, insanlara arz edilmesini ve toplum sağlığına… pic.twitter.com/I9Z6CTWfUR — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) November 21, 2025