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Gündem
Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)
Haber Giriş: 11.03.2021 - 09:08 | Son Güncelleme:

3 ilde uyuşturucu operasyonu! 20 kişiye gözaltı

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3 ilde uyuşturucu operasyonu! 20 kişiye gözaltı

Malatya'da merkezli 3 ilde, uyuşturucu ticareti yapan kişilere yönelik düzenlenen operasyonda 20 kişi, gözaltına alındı.

Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Malatya, İzmir ve Gaziantep'te uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda arama yapılan adreslerde; 452 uyuşturucu hap, 136 gram metamfetamin, 280 gram bonzai, 28 gram esrar, 1 ruhsatsız tabanca ve 1 av tüfeği ele geçirilirken, 20 şüpheli gözaltına alındı. Emniyete götürülen şüphelilerin sorgusu sürüyor.

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