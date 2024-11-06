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3 ilde 'sahte rapor' operasyonu: Aralarında doktorların da bulunduğu 18 kişi gözaltında

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#Kırıkkale#Sahte Rapor#Doktor
3 ilde sahte rapor operasyonu: Aralarında doktorların da bulunduğu 18 kişi gözaltında
Oluşturulma Tarihi: Kasım 06, 2024 11:33

Kırıkkale merkezli 3 ilde düzenlenen 'sahte rapor' operasyonunda gözaltına alınan 3'ü doktor 18 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

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Kırıkkale Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi'nde sahte sağlık raporu düzenlendiğini belirledi. Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde hastaneye düzenlenen operasyonda sahte rapor düzenlediği tespit edilen doktorlar Y.B. ve O.S. ile aralarında memur ve güvenlik görevlilerinin bulunduğu 12 şüpheli, gözaltına alındı. Genişletilen soruşturma kapsamında ekipler, Ankara ve İstanbul'da da 1'i doktor 6 şüpheliyi daha yakaladı. İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlanan doktorlar Y.B, O.S. ve M.H.A. ile O.A, U.D, M.A, S.K, G.C, E.Y, O.C, H.M, F.A, F.G.A, S.B, M.G, U.T, S.D. ve B.G, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin, hazırladıkları 300'a yakın sahte raporla 2,5 milyon liraya yakın gelir elde ettikleri öğrenilirken, firari doktor E.B.'yi yakalama çalışmaları sürüyor.

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#Kırıkkale#Sahte Rapor#Doktor

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