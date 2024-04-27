×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

3 ilde PKK/KCK operasyonu: 9 şüpheli gözaltında

Güncelleme Tarihi:

#İstanbul#PKK/KCK#Operasyon
Oluşturulma Tarihi: Nisan 27, 2024 16:16

İstanbul merkezli 3 ilde terör örgütü PKK/KCK’ya yönelik 11 adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda 9 kişi gözaltına alındı.

Haberin Devamı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, PKK/KCK silahlı terör örgütü faaliyetlerinin tespit edilerek şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda PKK/KCK terör örgütünün Türkiye'deki yapılanmalarını bir araya getirmek ve koordine etmek amacıyla kurulan KCK/TDÖ'nün ideolojik alan yapılanmasına bağlı olarak faaliyet gösteren basın yayın komitesi YRD'de faaliyet gösteren şüphelilerin kimlik ve adresleri tespit edildi. Çalışmalarını tamamlayan polis İstanbul, Ankara ve Şanlıurfa'da belirlenen 11 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 9 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramalarda şüphelilere ait dijital materyaller ile yasaklı yayınlara el konuldu. Şüpheliler, işlemleri için emniyete götürüldü.

Haberle ilgili daha fazlası:
#İstanbul#PKK/KCK#Operasyon

BAKMADAN GEÇME!