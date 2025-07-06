3 ilde orman yangını

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MERSİN:

Yangın, Mut ilçesi Hacınuhlu Mahallesi Kozlar yaylası Gaymere mevkiinde bir bahçede başladı. Bahçede başlayan yangın rüzgarın etkisi ile ormanlık alana sıçradı. Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye ormana bağlı 5 arazöz ile 50 kişilik ekip sevk edildi.

Karadan müdahale eden ekiplere yöre sakinleri de destek verdi. Yangın, büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü.

Soğutma çalışmalarının sürdüğü, bir dönüm alanın zarar gördüğü bildirildi.

BOLU:

Yangın, saat 17.30 sıralarında Göynük ilçesine bağlı Karaardıç mevkisinde çıktı. Ormandan yükselen dumanları fark eden köylülerin ihbarı üzerine olay yerine İlçe Orman Müdürlüğü'nden arazözler ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

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Orman ve itfaiye ekipleri yangına karadan müdahale ederken, bölgeye yangın söndürme helikopterleri de sevk edildi. Ekiplerin yangına havadan ve karadan müdahalesi devam ediyor.

ÇANKIRI:

Ilgaz ilçesi Yuvasaray köyü mevkisinde ormanlık alanda saat 16.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevleri görenler, durumu orman ve itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine AFAD, itfaiye ve Çankırı Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yangına havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.