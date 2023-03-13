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3 ilde MLKP operasyonu: 11 gözaltı

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#MLKP#Operasyon#İstanbul
Oluşturulma Tarihi: Mart 13, 2023 08:46

İstanbul merkezli 3 ilde MLKP silahlı terör örgütünün gençlik yapılanmasına operasyon düzenlendi. Operasyonda 14 şüpheliden 11'i yakalanarak gözaltına alındı. 

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İstanbul emniyeti Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince,  MLKP silahlı terör örgütünün açık alan gençlik yapılanması olan Sosyalist Gençlik Dernekleri Federasyonu (SGDF)'nun faaliyetlerinin tespit edilmesi için çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda örgütün gençlik yapılanması içerisinde olduğu belirlenen 14 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

3 ilde MLKP operasyonu: 11 gözaltı

Kararın ardından İstanbul merkez olmak üzere Bursa ve İzmir'de şüphelilere ait çok sayıda adrese operasyon düzenlendi. Operasyonda hakkında yakalama kararı bulunan 14 şüpheliden 11'i gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildi.

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Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor. 

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#MLKP#Operasyon#İstanbul

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