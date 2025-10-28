×
3 ilde 'medyum' operasyonu! 491 bin 200 TL dolandırdılar... 11 kişi tutuklandı

Ekim 28, 2025 12:06

Konya merkezli 3 ilde düzenlenen operasyonda sosyal medya üzerinden kendilerini medyum olarak tanıtıp, irtibata geçen kişilerden 491 bin 200 TL dolandırdığı iddiasıyla gözaltına alınan 20 şüpheliden 11’i tutuklandı.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sosyal medya üzerinden çeşitli dualar ve kişisel bakım ilanlarıyla vatandaşları dolandırdığı öne sürülen şüphelilere yönelik çalışma başlattı.

Sayfa üzerinden irtibat kurulan kişilerden toplam 491 bin 200 TL alarak 'Nitelikli dolandırıcılık' yaptığı tespit edilen 21 kişi hakkında yakalama kararı çıkartıldı. Ardından Ankara’da 19, Trabzon’da 1 ve Burdur’da 1 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda 20 kişi gözaltına alındı, 1 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 20 kişiden 11'i tutuklandı, diğerleri ise adli kontrol kararıyla serbest kaldı.

