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3 ilde Kuyu-10 Operasyonları... Bakan Yerlikaya duyurdu: Bir suç örgütü daha çökertildi

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#Kuyu-10 Operasyonları#Bakan Yerlikaya#Suç Örgütü
3 ilde Kuyu-10 Operasyonları... Bakan Yerlikaya duyurdu: Bir suç örgütü daha çökertildi
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 20, 2024 08:02

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Karabük merkezli 3 ilde düzenlenen 'Kuyu-10 Operasyonları'nda elebaşılığını Sezgin Yüksel ve İmdat Yüksel’in yaptığı organize suç örgütünün çökertildiğini duyurdu. Operasyonlar sonucu organize suç örgütü üyesi 11 şüphelinin tamamı yakalandı.

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İşte Bakan Yerlikaya'nın paylaşımı...

Karabük merkezli 3 ilde düzenlenen “KUYU-10” operasyonlarında Elebaşılığını Sezgin Yüksel ve İmdat Yüksel’in yaptığı Organize Suç Örgütü çökertildi

Operasyonlar sonucu elebaşlarının da içerisinde bulunduğu organize suç örgütü üyesi 11 şüphelinin tamamı yakalandı

Hangi büyüklükte olursa olsun organize suç örgütlerini çökertip, adalete teslim etmeye kararlıyız

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#Kuyu-10 Operasyonları#Bakan Yerlikaya#Suç Örgütü

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