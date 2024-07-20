3 ilde Kuyu-10 Operasyonları... Bakan Yerlikaya duyurdu: Bir suç örgütü daha çökertildi

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İşte Bakan Yerlikaya'nın paylaşımı...

Karabük merkezli 3 ilde düzenlenen “KUYU-10” operasyonlarında Elebaşılığını Sezgin Yüksel ve İmdat Yüksel’in yaptığı Organize Suç Örgütü çökertildi

Operasyonlar sonucu elebaşlarının da içerisinde bulunduğu organize suç örgütü üyesi 11 şüphelinin tamamı yakalandı

Hangi büyüklükte olursa olsun organize suç örgütlerini çökertip, adalete teslim etmeye kararlıyız