3 ilde Kuyu-10 Operasyonları... Bakan Yerlikaya duyurdu: Bir suç örgütü daha çökertildi

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İşte Bakan Yerlikaya'nın paylaşımı...
Karabük merkezli 3 ilde düzenlenen “KUYU-10” operasyonlarında Elebaşılığını Sezgin Yüksel ve İmdat Yüksel’in yaptığı Organize Suç Örgütü çökertildi
Operasyonlar sonucu elebaşlarının da içerisinde bulunduğu organize suç örgütü üyesi 11 şüphelinin tamamı yakalandı
Hangi büyüklükte olursa olsun organize suç örgütlerini çökertip, adalete teslim etmeye kararlıyız
Karabük merkezli 3️⃣ ilde düzenlenen “KUYU-10” operasyonlarında Elebaşılığını Sezgin Yüksel ve İmdat Yüksel’in yaptığı Organize Suç Örgütü çökertildi❗️— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) July 20, 2024
Operasyonlar sonucu elebaşlarının da içerisinde bulunduğu organize suç örgütü üyesi 1️⃣1️⃣ şüphelinin tamamı yakalandı❗️
Hangi… pic.twitter.com/M1bfc9vpV6