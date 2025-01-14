3 ilde FETÖ operasyonu: 7 şüpheli yakalandı

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmalar kapsamında, FETÖ/PDY üyeleri tarafından 2012 yılı Devlet Gelir Uzman Yardımcılığına Giriş Sınavı öncesinde sorulara erişilerek örgüt mensuplarına dağıtıldığı tespit edildi. Sınav sorularını alarak sınavı kazandığı değerlendirilen 7 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerin yakalanmasına yönelik Ankara merkezli 3 ilde eş zamanlı operasyon başlatıldı.

19 GÖZALTI DAHA

İstanbul merkezli 5 ilde FETÖ silahlı terör örgütü içerisinde yönetici konumunda olan ve ankesörlü telefonlarla örgüt üyeleriyle irtibat kuran şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda toplam 19 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Emniyeti Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri FETÖ/PDY silahlı terör örgütü yöneticiliği ve üyeliği yapan kişilerin yakalanması için çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda örgüt içerisinde sorumlu düzeyde faaliyet gösteren, örgüt üyesi kişiler ile ankesörlü telefon ile irtibat kuran ve haklarında FETÖ terör örgütüne üye olduklarına dair itiraf bulunan şüpheliler belirlendi. Çalışmalarını tamamlayan polis, İstanbul merkez olmak üzere Sivas, Zonguldak, Kocaeli ve Ankara'da çok sayıda adrese bu sabah eş zamanlı baskın düzenledi. Operasyonda 1'i cezaevinde olmak üzere toplam 19 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilere ait adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ve örgütsel doküman ele geçirildi. Şüpheliler işlemleri için emniyete götürüldü.