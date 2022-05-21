3 ilde eş zamanlı operasyon! 'Eskort' dolandırıcılığı operasyonunda 11 tutuklama

Haberin Devamı

Denizli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, internet siteleri üzerinden fuhşa aracılık etmek üzere hazırlanmış eskort ilanlarıyla dolandırıcılık yapanlara yönelik 4 ay önce çalışma başlattı. Dolandırıcılık olaylarına karışanlar tespit edilerek fiziki ve teknik takip başlatıldı. İnternet siteleri üzerinden ya da sosyal medya hesaplarından eskort ilanları veren kadınların, kendilerini arayanlara 'ön buluşma', 'teminat' gibi bahanelerle ATM'lerden banka hesaplarına para göndermelerini istedikleri ancak buluşmaya gitmedikleri tespit edildi. Şüphelilerin bu yöntemle yaklaşık 150 kişiyi mağdur ettiği belirlendi.

Bir kişinin, kadınlardan birinin hesabına 90 bin lira gönderdiği de ortaya çıktı. Ayrıca şüphelilerin, telefon görüşmelerinde bilgilerini öğrendikleri kişiler hakkında sahte icra evrakı düzenleyip, korkutarak para aldıkları da tespit edildi.

Haberin Devamı

15 ADRESE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Takibin ardından harekete geçen polis, şüphelilere yönelik 17 Mayıs'ta operasyon başlattı. Denizli, Antalya ve Muğla'da belirlenen 15 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen polis ekipleri, 23 kişiyi gözaltına aldı.

Ev ve iş yerlerinden yapılan aramalarda; suçta kullanıldığı değerlendirilen cep telefonu, SIM kart, flash bellek, dizüstü bilgisayar ve dolandırıcılıkla ilgili notların yer aldığı ajandalar ele geçirildi.

Şüphelilerden 7'si, polisteki ifade işlemlerinin ardından savcılığın talimatıyla serbest bırakıldı, diğer 16'sı ise dün adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilenlerden, 11'i çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanırken, 5'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Olayla ilgili çok sayıda kişinin mağdur olduğu ancak aile ve çevrelerindekilerin duymasından korktukları için şikayetçi olamadıkları bildirildi.