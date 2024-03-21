×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERGündem Haberleri

3 ilde eş zamanlı operasyon! Bakan Yerlikaya: 94 kişi yakalandı

Güncelleme Tarihi:

#Bakan Yerlikaya#Terör Örgütü#Bozdağan
Oluşturulma Tarihi: Mart 21, 2024 11:53

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 3 ilde bölücü terör örgütüne yönelik eş zamanlı olarak düzenlenen 'Bozdağan-14' operasyonlarında 94 şüphelinin yakalandığını duyurdu..

Haberin Devamı

Bakan Yerlikaya'nın sosyal medyadan yaptığı paylaşım şöyle:

Son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar mücadelemize sizlerin duası ve desteğiyle kararlılıkla devam edeceğiz.

Emniyet Genel Müdürlüğü istihbarat Başkanlığı ve Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; İl Emniyet Müdürlükleri Terörle Mücadele Şube Müdürlüklerince Afyonkarahisar, Ankara ve İzmir’de düzenlenen “BOZDOĞAN-14” operasyonlarında şüphelilerin;

İzmir’de gerçekleştirilen Nevruz Etkinliğinde suç unsuru oluşturan bölücü terör örgütü lehine slogan attıkları,

Sözde flaması olan bez parçalarını taşıdıkları,

3 ilde eş zamanlı operasyon Bakan Yerlikaya: 94 kişi yakalandı

Geçmiş dönemlerde bölücü terör örgütü içerisinde faaliyette bulundukları ve

Haberin Devamı

Sosyal medya hesapları üzerinden terör örgütü propagandası yaptıkları tespit edildi.

Operasyonlar sonucu; Çok sayıda dijital materyale el konuldu.

Operasyonları gerçekleştiren Polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle.

3 ilde eş zamanlı operasyon Bakan Yerlikaya: 94 kişi yakalandı

Haberle ilgili daha fazlası:
#Bakan Yerlikaya#Terör Örgütü#Bozdağan

BAKMADAN GEÇME!