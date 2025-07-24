×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

3 ilçede sıcaklık 46,6 dereceye kadar çıktı! Meteoroloji'den kuvvetli rüzgar uyarısı geldi

Güncelleme Tarihi:

#Meteoroloji#Hava Sıcaklığı#Yüksek Sıcaklık
3 ilçede sıcaklık 46,6 dereceye kadar çıktı Meteorolojiden kuvvetli rüzgar uyarısı geldi
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 24, 2025 16:12

Basra Alçak Basıncı'nın taşıdığı sıcak "fön rüzgarları"nın etkisiyle kendisini hissettiren sıcak hava, yurt genelinde etkisini sürdürüyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü bugün en yüksek sıcaklığın yaşandığı kentleri açıkladı. Öte yandan Meteoroloji'den kuvvetli rüzgar uyarısı geldi...

Haberin Devamı

Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği yurt genelinde bugün saat 09.00 ile 12.00 arasında termometreler, 50 ilde 35 derecenin üzerini gösterdi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan verilere göre, yurt genelinde sıcaklıklar, mevsim normallerinin 6 ila 12 derece üzerinde seyredecek.

3 ilçede sıcaklık 46,6 dereceye kadar çıktı Meteorolojiden kuvvetli rüzgar uyarısı geldi

EN YÜKSEK SICAKLIKLARIN YAŞANDIĞI İLLER

Yurt genelinde saat 09.00 ile 12.00 arasında en yüksek sıcaklık Siirt'in Kurtalan ilçesinde 46,6, Şırnak'ın Silopi ilçesinde 46,4 ve Cizre ilçesinde ise 46,3 derece olarak ölçüldü.

Sıcaklıklar, Adana, Adıyaman, Afyonkarahisar, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bartın, Batman, Bilecik, Bingöl, Bitlis, Bolu, Burdur, Bursa, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Düzce, Edirne, Elazığ, Eskişehir, Gaziantep, Hakkari, Hatay, Isparta, İzmir, Kahramanmaraş, Karabük, Kastamonu, Kırklareli, Kilis, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Mardin, Muğla, Muş, Osmaniye, Sakarya, Siirt, Sinop, Şanlıurfa, Şırnak, Tunceli, Uşak, Van ve Yalova'da gölgede ve yerden 2 metre yükseklikteki siper içinde yapılan ölçümlerde 35 derecenin üzerine çıktı.

Haberin Devamı

Bu 50 ilde sıcaklık, ilçelere göre 35 ile 46,5 derece aralığında seyretti.

Sıcaklıkların bu hafta boyunca mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği öngörülüyor.

3 ilçede sıcaklık 46,6 dereceye kadar çıktı Meteorolojiden kuvvetli rüzgar uyarısı geldi

METEOROLOJİDEN GÜNEYDOĞU İÇİN KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğü, Güneydoğu Anadolu Bölgesi için kuvvetli rüzgar uyarısında bulundu.

Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğü Diyarbakır Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan açıklamaya göre, bugün saat 22.00'den itibaren başlayıp yarın 22.00'ye kadar sürmesi beklenen rüzgarın, kuzey ve batı yönlerden zaman zaman kuvvetli eseceği tahmin ediliyor.

Vatandaşlar, ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, toz savrulması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması yönünde uyarıldı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Meteoroloji#Hava Sıcaklığı#Yüksek Sıcaklık

BAKMADAN GEÇME!