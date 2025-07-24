3 ilçede sıcaklık 46,6 dereceye kadar çıktı! Meteoroloji'den kuvvetli rüzgar uyarısı geldi

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Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği yurt genelinde bugün saat 09.00 ile 12.00 arasında termometreler, 50 ilde 35 derecenin üzerini gösterdi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan verilere göre, yurt genelinde sıcaklıklar, mevsim normallerinin 6 ila 12 derece üzerinde seyredecek.

Yurt genelinde saat 09.00 ile 12.00 arasında en yüksek sıcaklık Siirt'in Kurtalan ilçesinde 46,6, Şırnak'ın Silopi ilçesinde 46,4 ve Cizre ilçesinde ise 46,3 derece olarak ölçüldü.

Sıcaklıklar, Adana, Adıyaman, Afyonkarahisar, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bartın, Batman, Bilecik, Bingöl, Bitlis, Bolu, Burdur, Bursa, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Düzce, Edirne, Elazığ, Eskişehir, Gaziantep, Hakkari, Hatay, Isparta, İzmir, Kahramanmaraş, Karabük, Kastamonu, Kırklareli, Kilis, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Mardin, Muğla, Muş, Osmaniye, Sakarya, Siirt, Sinop, Şanlıurfa, Şırnak, Tunceli, Uşak, Van ve Yalova'da gölgede ve yerden 2 metre yükseklikteki siper içinde yapılan ölçümlerde 35 derecenin üzerine çıktı.

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Bu 50 ilde sıcaklık, ilçelere göre 35 ile 46,5 derece aralığında seyretti.

Sıcaklıkların bu hafta boyunca mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği öngörülüyor.

Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğü, Güneydoğu Anadolu Bölgesi için kuvvetli rüzgar uyarısında bulundu.

Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğü Diyarbakır Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan açıklamaya göre, bugün saat 22.00'den itibaren başlayıp yarın 22.00'ye kadar sürmesi beklenen rüzgarın, kuzey ve batı yönlerden zaman zaman kuvvetli eseceği tahmin ediliyor.

Vatandaşlar, ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, toz savrulması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması yönünde uyarıldı.