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3 ilçede denize girmek yasaklandı! Uyarı geldi

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#Sakarya#Denize Giriş Yasak#Karasu
3 ilçede denize girmek yasaklandı Uyarı geldi
Oluşturulma Tarihi: Haziran 21, 2025 13:36

Sakarya sahillerinde, olumsuz hava koşulları nedeniyle denize girişlere yasak getirildi. Kaymakamlık yasakların 3 ilçeyi kapsadığını duyurdu.

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Sakarya'nın Karadeniz'e kıyısı olan Karasu, Kocaali ve Kaynarca ilçelerinin sahil kesimlerinde yoğun dalga ve rip akıntısı etkili oluyor. Kaymakamlıklarca, elverişsiz şartlar nedeniyle 3 ilçede denize girmek yasaklandı.

3 ilçede denize girmek yasaklandı Uyarı geldi

Sahillerde görev yapan Büyükşehir Belediyesi cankurtaran ekipleri, bayrakları kırmızıya çevirerek insanları, denize girmemeleri konusunda uyarıyor.

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#Sakarya#Denize Giriş Yasak#Karasu

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