3 ilçede denize girmek yasaklandı! Uyarı geldi

AA
Oluşturulma Tarihi: Haziran 21, 2025 13:36
Sakarya sahillerinde, olumsuz hava koşulları nedeniyle denize girişlere yasak getirildi. Kaymakamlık yasakların 3 ilçeyi kapsadığını duyurdu.
Sakarya'nın Karadeniz'e kıyısı olan Karasu, Kocaali ve Kaynarca ilçelerinin sahil kesimlerinde yoğun dalga ve rip akıntısı etkili oluyor. Kaymakamlıklarca, elverişsiz şartlar nedeniyle 3 ilçede denize girmek yasaklandı.
Sahillerde görev yapan Büyükşehir Belediyesi cankurtaran ekipleri, bayrakları kırmızıya çevirerek insanları, denize girmemeleri konusunda uyarıyor.