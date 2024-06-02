3 ilçe ve 4 beldede 58 bin seçmen sandığa gidiyor

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Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) yerel seçimleri yenileme kararı aldığı 3 ilçe ve 4 beldede bugün belediye başkanlığı için sandığa gidilecek. Aksaray Güzelyurt, Kayseri Pınarbaşı, Şanlıurfa Hilvan ilçeleri ile Sivas Yıldızeli Güneykaya beldesinde belediye meclis üyeliği yenileme seçimi de yapılacak. Yenileme seçiminde 58 bin 259 seçmen, 312 sandıkta oy kullanacak. Yenileme kararı alınan yerlerde yeni seçmen eklenmeyecek. Ölenler ve askere gidenler ise seçmenlikten düşürüldü. YSK, yenileme seçiminde oy verme başlangıç ve bitiş saatlerini 08.00 ile 17.00 olarak belirledi.

YSK, yerel seçimin ardından sonuçlara yapılan itirazlar üzerine 3 ilçe ve 4 beldede belediye başkanlığı seçimlerinin; kısıtlı seçmenlere oy kullandırılması, Tunceli’nin Mazgirt ilçesine bağlı Akpazar beldesinde bazı seçmenlere pusula verilmemesi, arbede yaşanması gibi gerekçelerle tekrarlanmasına karar vermişti.

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312 SANDIK KURULACAK

- Aksaray-Güzelyurt: Sandık 9 – seçmen sayısı 2 bin 32 kişi

- Kayseri-Pınarbaşı: Sandık 141 – seçmen sayısı 18 bin 960 kişi

- Şanlıurfa-Hilvan: Sandık 124 – seçmen sayısı 27 bin 686 kişi

- Sivas Yıldızeli-Güneykaya: Sandık 5 – seçmen sayısı bin 147 kişi

- Tunceli Mazgirt-Akpazar: Sandık 10 – seçmen sayısı bin 700 kişi

- Kırklareli Lüleburgaz-Büyükkarıştıran: Sandık 16 – seçmen sayısı 4 bin 950 kişi

- Aksaray Merkez-Sağlık: Sandık 7 – seçmen sayısı bin 784 kişi.