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3 ilçe 4 beldede seçim yenilendi

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#Yüksek Seçim Kurulu#Belde#İlçe
3 ilçe 4 beldede seçim yenilendi
Oluşturulma Tarihi: Haziran 03, 2024 07:00

Yüksek Seçim Kurulu’nun seçimlerin yenilenmesine karar verdiği Kayseri’nin Pınarbaşı, Şanlıurfa’nın Hilvan ve Aksaray’ın Güzelyurt ilçeleri ile Sivas Yıldızeli’ye bağlı Güneykaya, Kırklareli Lüleburgaz’a bağlı Büyükkarıştıran, Tunceli Mazgirt’e bağlı Akpazar ve Aksaray’a bağlı Sağlık beldelerinde dün belediye başkanlığı seçimleri yapıldı.

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Kayseri Pınarbaşı’da CHP’li aday Deniz Yağan kesin olmayan sonuçlara göre seçimi kazandı. Şanlıurfa’nın Hilvan ilçesinde ise DEM Parti adayı Serhan Paydaş, 10 bin 357 oy alarak başkan oldu. AK Parti’nin adayı Aslan Ali Bayık 6 bin 812 oy alabildi. Aksaray’a bağlı Güzelyurt’ta ise AK Parti adayı Ünal Demircioğlu 873 oyla, 580 oy alan İYİ Parti adayı Hazım Turan’ın önünde seçimi kazandı.

Sivas Güneykaya beldesinde AK Parti adayı Hüseyin Kırışkuzu, Tunceli Akpazar beldesinde AK Partili Ali Aydın, Aksaray’a bağlı Sağlık’ta MHP adayı Abdullah Tosun ve Kırklareli Büyükkarıştıran beldesinde CHP adayı  Ertuğrul Çamlıca seçim yarışını önde bitiren isimler oldular.

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#Yüksek Seçim Kurulu#Belde#İlçe

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