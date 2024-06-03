3 ilçe 4 beldede seçim yenilendi

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Kayseri Pınarbaşı’da CHP’li aday Deniz Yağan kesin olmayan sonuçlara göre seçimi kazandı. Şanlıurfa’nın Hilvan ilçesinde ise DEM Parti adayı Serhan Paydaş, 10 bin 357 oy alarak başkan oldu. AK Parti’nin adayı Aslan Ali Bayık 6 bin 812 oy alabildi. Aksaray’a bağlı Güzelyurt’ta ise AK Parti adayı Ünal Demircioğlu 873 oyla, 580 oy alan İYİ Parti adayı Hazım Turan’ın önünde seçimi kazandı.

Sivas Güneykaya beldesinde AK Parti adayı Hüseyin Kırışkuzu, Tunceli Akpazar beldesinde AK Partili Ali Aydın, Aksaray’a bağlı Sağlık’ta MHP adayı Abdullah Tosun ve Kırklareli Büyükkarıştıran beldesinde CHP adayı Ertuğrul Çamlıca seçim yarışını önde bitiren isimler oldular.