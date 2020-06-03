3 Haziran Şans Topu sonuç sorgulama! MPİ 990. hafta Şans Topu canlı çekiliş sonuçları ilan edildi

Her hafta çarşamba günleri düzenlenen Şans Topu çekilişi noter huzurunda saat 21:15'te tamamlandı. Milli Piyango İdaresi'nin Genel Müdürlük binasında gerçekleşen Şans Topu çekilişi sonrası, 3 Haziran Şans Topu sonuçlarına göre, ikramiye kazandıran numaralar belli oldu. İşte, Şans Topu sonuçları ve Şans Topu sonuç sorgulama sayfası...

3 HAZİRAN ŞANS TOPU SONUÇLARI

Şans Topu 990. hafta çekilişi Milli Piyango İdaresi tarafından saat 21.15'te tamamlandı. 3 Haziran Şans Topu sonuçlarına göre, ikramiye kazandıran numaralar şunlar oldu;

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SON ÇEKİLİŞTE NE OLMUŞTU?

Şans Topu oyununun 989. hafta çekilişinde 5 artı 1 bilen 2 kişi 356 bin 785 liralık ikramiyenin sahibi oldu.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, oyunun bu haftaki çekilişinde 5 bilen 12 kişi 5 bin 754 lira 80'er kuruş, 4 artı 1 bilen 210 kişi 438 lira 45'er kuruş, 4 bilen 3 bin 125 kişi 38 lira 85'er kuruş, 3 artı 1 bilen 5 bin 277 kişi 26 lira 30'ar kuruş, 3 bilen 79 bin 30 kişi 3 lira 80'er kuruş, 2 artı 1 bilen 43 bin 573 kişi 6 lira 85'er kuruş, 1 artı 1 bilen 136 bin 764 kişi 4 lira 20'şer kuruş ikramiye alacak.

Büyük ikramiye kazanan kuponların, Amasya'nın Merzifon ve Çanakkale'nin Merkez ilçelerinden yatırıldığı bildirildi.

Şans Topu oyunu nasıl oynanır?

Şans Topu (5+1) oyunu, iki farklı sayı kümesi içerisinden, belirlenen sayıda numara seçilmesi esasına dayanan bir sayısal oyundur. Şans Topu Çekilişleri Çarşamba günlerinde yapılmaktadır.

İlk sayı kümesi 1-34 numaradan, ikinci sayı kümesi ise 1-14 numaradan oluşmaktadır. İştirakçiler, ilk sayı kümesinden 5 (beş) adet, ikinci sayı kümesinden 1 (bir) adet numarayı seçerek oyuna katılabileceklerdir.

Şans Topu (5+1) oyunu, yaygın ikramiye verilmesine uygun bir oyundur. Bu nedenle ikramiye grupları fazladır. (5+1)'in bilinme olasılığı diğer oyunlara kıyasla daha yüksektir (1/3.895.584). Şans Topu (5+1) oyununda ikramiye grupları, (5+1), (5), (4+1), (4), (3+1), (3), (2+1) ve (1+1) dir.

Şans Topu (5+1) oyunu, her Perşembe günü sabahından, Çarşamba günü 21:00'e kadar Sayısal Oyun bayilerinde bulunan oyun terminallerinden oynanabilir.