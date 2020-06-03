3 Haziran Şans Topu sonuç sorgulama! MPİ 990. hafta Şans Topu canlı çekiliş sonuçları ilan edildi
Şans Topu sonuçları, Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından ilan edildi. Çarşamba akşamları gerçekleşen Şans Topu oyununun 990. hafta sonuçlarına göre ikramiye kazandıran numaralar MPİ Şans Topu sonuç sorgulama ekranı üzerinden açıklandı. 3 Haziran Şans Topu sonuçlarının açıklanmasının ardından gözler, bu haftanın şanslı rakamlarına çevrildi. İşte, 990'ncu hafta Şans Topu canlı çekilişi sonuçları ve sorgulama ekranı.
Her hafta çarşamba günleri düzenlenen Şans Topu çekilişi noter huzurunda saat 21:15'te tamamlandı. Milli Piyango İdaresi'nin Genel Müdürlük binasında gerçekleşen Şans Topu çekilişi sonrası, 3 Haziran Şans Topu sonuçlarına göre, ikramiye kazandıran numaralar belli oldu. İşte, Şans Topu sonuçları ve Şans Topu sonuç sorgulama sayfası...
3 HAZİRAN ŞANS TOPU SONUÇLARI
Şans Topu 990. hafta çekilişi Milli Piyango İdaresi tarafından saat 21.15'te tamamlandı. 3 Haziran Şans Topu sonuçlarına göre, ikramiye kazandıran numaralar şunlar oldu;
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SON ÇEKİLİŞTE NE OLMUŞTU?
Şans Topu oyununun 989. hafta çekilişinde 5 artı 1 bilen 2 kişi 356 bin 785 liralık ikramiyenin sahibi oldu.
Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, oyunun bu haftaki çekilişinde 5 bilen 12 kişi 5 bin 754 lira 80'er kuruş, 4 artı 1 bilen 210 kişi 438 lira 45'er kuruş, 4 bilen 3 bin 125 kişi 38 lira 85'er kuruş, 3 artı 1 bilen 5 bin 277 kişi 26 lira 30'ar kuruş, 3 bilen 79 bin 30 kişi 3 lira 80'er kuruş, 2 artı 1 bilen 43 bin 573 kişi 6 lira 85'er kuruş, 1 artı 1 bilen 136 bin 764 kişi 4 lira 20'şer kuruş ikramiye alacak.
Büyük ikramiye kazanan kuponların, Amasya'nın Merzifon ve Çanakkale'nin Merkez ilçelerinden yatırıldığı bildirildi.
Şans Topu oyunu nasıl oynanır?
Şans Topu (5+1) oyunu, iki farklı sayı kümesi içerisinden, belirlenen sayıda numara seçilmesi esasına dayanan bir sayısal oyundur. Şans Topu Çekilişleri Çarşamba günlerinde yapılmaktadır.
İlk sayı kümesi 1-34 numaradan, ikinci sayı kümesi ise 1-14 numaradan oluşmaktadır. İştirakçiler, ilk sayı kümesinden 5 (beş) adet, ikinci sayı kümesinden 1 (bir) adet numarayı seçerek oyuna katılabileceklerdir.
Şans Topu (5+1) oyunu, yaygın ikramiye verilmesine uygun bir oyundur. Bu nedenle ikramiye grupları fazladır. (5+1)'in bilinme olasılığı diğer oyunlara kıyasla daha yüksektir (1/3.895.584). Şans Topu (5+1) oyununda ikramiye grupları, (5+1), (5), (4+1), (4), (3+1), (3), (2+1) ve (1+1) dir.
Şans Topu (5+1) oyunu, her Perşembe günü sabahından, Çarşamba günü 21:00'e kadar Sayısal Oyun bayilerinde bulunan oyun terminallerinden oynanabilir.
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