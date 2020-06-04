3 Haziran Şans Topu çekiliş sonuçları açıklandı! MPİ ikramiye sorgulama ekranı

Şans oyunu tutkunlarının her çarşamba günü büyük bir heyecanla beklediği Şans Topu sonuçları dün akşam MPİ tarafından açıklandı. Şans Topu oyununun bu haftaki çekilişinde, Şans Topu oyununun 990. hafta çekilişinde 5 artı 1 bilen 2 kişi 406 bin 656 liralık ikramiyenin sahibi oldu. İşte, MPİ ikramiye sorgulama ekranı...

Şans Topu oyununun 990. hafta çekilişi yapıldı.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünce düzenlenen oyunun bu haftaki çekilişinde kazandıran numaralar 6, 7, 9, 23, 32 ve artı 1 olarak belirlendi.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, oyunun bu haftaki çekilişinde 5 bilen 18 kişi 4 bin 372 lira 75'er kuruş, 4 artı 1 bilen 189 kişi 555 lira 40'ar kuruş, 4 bilen 2 bin 743 kişi 47 lira 90'ar kuruş, 3 artı 1 bilen 5 bin 2 kişi 31 lira 90'ar kuruş, 3 bilen 77 bin 197 kişi 4 lira 40'ar kuruş, 2 artı 1 bilen 45 bin 225 kişi 7 lira 55'er kuruş, 1 artı 1 bilen 152 bin 215 kişi 4 lira 30'ar kuruş ikramiye alacak.

Büyük ikramiye kazanan kuponların, İzmir'in Buca ve Konya'nın Seydişehir ilçelerinden yatırıldığı bildirildi.

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