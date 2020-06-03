3 Haziran hava durumu tahminleri: Hava durumu nasıl olacak?
Hava nasıl olacak? Hava durumu tahminlerini paylaşan Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Marmara Bölgesi için aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış uyarısında bulundu. Haziran başından beri mevsim normallerinin altında seyreden hava sıcaklıkları, yapılan son değerlendirmelere göre, Marmara ve Doğu Anadolu'nun kuzeyinde 2 ila 4 derece artacak. Bazı bölgelerde ise kuvvetli rüzgar etkili olacak. İşte, 3 Haziran il il hava durumu tahminleri...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Kuzey ve İç Ege, Batı Akdeniz’in iç kesimleri, Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz ile Doğu Anadolu’nun kuzeyinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda güney ve güneybatı yönlerden yer yer kuvvetli (50-70 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.
MARMARA
Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
EDİRNE 12°C, 23°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İSTANBUL 15°C, 20°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KIRKLARELİ 11°C, 21°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KOCAELİ 13°C, 21°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
EGE
Parçalı ve çok bulutlu, Aydın ve Muğla dışında bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AFYONKARAHİSAR 7°C, 19°C
Çok bulutlu, yarın (Çarşamba) sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İZMİR 14°C, 24°C
Çok bulutlu, yarın (Çarşamba) öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MANİSA 12°C, 24°C
Çok bulutlu, yarın (Çarşamba) sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MUĞLA 9°C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Batı Akdeniz'in iç kesimleri ile doğusunun aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA 17°C, 26°C
Çok bulutlu, yarın (Çarşamba) sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA 16°C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
HATAY 17°C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ISPARTA 6°C, 20°C
Çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA 8°C, 22°C
Çok bulutlu, yarın (Çarşamba) sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ÇANKIRI 7°C, 22°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ESKİŞEHİR 8°C, 21°C
Çok bulutlu, yarın (Çarşamba) sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KONYA 10°C, 24°C
Çok bulutlu, yarın (Çarşamba) sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
BATI KARADENİZ
Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU 4°C, 19°C
Çok bulutlu, yarın (Çarşamba) sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DÜZCE 8°C, 23°C
Çok bulutlu, yarın (Çarşamba) sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KASTAMONU 7°C, 20°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ZONGULDAK 12°C, 19°C
Çok bulutlu, yarın (Çarşamba) sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde yönlerden yer yer kuvvetli (50-70 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.
AMASYA 13°C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SAMSUN 15°C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
TOKAT 11°C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
TRABZON 15°C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Çarşamba) sabah ve öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, kuzey kesimlerinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; kuzey ve doğu kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden yer yer kuvvetli (50-70 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.
ERZURUM 8°C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak yağışlı
KARS 5°C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Çarşamba) sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak yağışlı
MALATYA 12°C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak ve gökgürültülü sağanak yağışlı
VAN 10°C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR 14°C, 30°C
Az bulutlu
GAZİANTEP 14°C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
SİİRT 18°C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
ŞANLIURFA 17°C, 31°C
Az bulutlu
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