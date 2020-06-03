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Haber Giriş: 03.06.2020 - 02:14,Son Güncelleme:

3 Haziran hava durumu tahminleri: Hava durumu nasıl olacak?

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3 Haziran hava durumu tahminleri: Hava durumu nasıl olacak?
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Hava nasıl olacak? Hava durumu tahminlerini paylaşan Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Marmara Bölgesi için aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış uyarısında bulundu. Haziran başından beri mevsim normallerinin altında seyreden hava sıcaklıkları, yapılan son değerlendirmelere göre, Marmara ve Doğu Anadolu'nun kuzeyinde 2 ila 4 derece artacak. Bazı bölgelerde ise kuvvetli rüzgar etkili olacak. İşte, 3 Haziran il il hava durumu tahminleri...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Kuzey ve İç Ege, Batı Akdeniz’in iç kesimleri, Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz ile Doğu Anadolu’nun kuzeyinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda güney ve güneybatı yönlerden yer yer kuvvetli (50-70 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

HAVA NASIL OLACAK?

MARMARA
Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE 12°C, 23°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL 15°C, 20°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KIRKLARELİ 11°C, 21°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KOCAELİ 13°C, 21°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

EGE
Parçalı ve çok bulutlu, Aydın ve Muğla dışında bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AFYONKARAHİSAR 7°C, 19°C
Çok bulutlu, yarın (Çarşamba) sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR 14°C, 24°C
Çok bulutlu, yarın (Çarşamba) öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MANİSA 12°C, 24°C
Çok bulutlu, yarın (Çarşamba) sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

3 Haziran hava durumu tahminleri: Hava durumu nasıl olacak

MUĞLA 9°C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu

AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Batı Akdeniz'in iç kesimleri ile doğusunun aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 17°C, 26°C
Çok bulutlu, yarın (Çarşamba) sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA 16°C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY 17°C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ISPARTA 6°C, 20°C
Çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 8°C, 22°C
Çok bulutlu, yarın (Çarşamba) sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ÇANKIRI 7°C, 22°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR 8°C, 21°C
Çok bulutlu, yarın (Çarşamba) sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KONYA 10°C, 24°C
Çok bulutlu, yarın (Çarşamba) sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BATI KARADENİZ
Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 4°C, 19°C
Çok bulutlu, yarın (Çarşamba) sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DÜZCE 8°C, 23°C
Çok bulutlu, yarın (Çarşamba) sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KASTAMONU 7°C, 20°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK 12°C, 19°C
Çok bulutlu, yarın (Çarşamba) sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde yönlerden yer yer kuvvetli (50-70 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

AMASYA 13°C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN 15°C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TOKAT 11°C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON 15°C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Çarşamba) sabah ve öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, kuzey kesimlerinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; kuzey ve doğu kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden yer yer kuvvetli (50-70 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

ERZURUM 8°C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak yağışlı

KARS 5°C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Çarşamba) sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak yağışlı

MALATYA 12°C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak ve gökgürültülü sağanak yağışlı

VAN 10°C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 14°C, 30°C
Az bulutlu

GAZİANTEP 14°C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu

SİİRT 18°C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu

ŞANLIURFA 17°C, 31°C
Az bulutlu

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