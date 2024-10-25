3 hafta gözlem altında kalacak

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Emniyet ve savcılık aşamasında susma hakkını kullanan sanık Şener mahkemede, “O dönemde takip ediliyordum, bunun için de bir korku içindeydim. Yarım metre boyunda musibetler var, duvarların içinden geçiyor, uçuyor. Normalde dua okuyunca gitmesi gerekiyordu. Ancak o sırada öyle olmadı. Sesler duyuyordum. Ondan sonra ateş ettim. Bir yere doğru ateş etmedim. Neye ateş ettiğimi bilmiyorum. Kapının çalındığını, annemi ve anneannemi gördüğümü hatırlamıyorum” şeklinde savunma yaptı. Saldırıda yara almadan kurtulan anne Berrin Şener oğlundan şikâyetçi olmadığını söyledi.



BABASININ SİLAHINI KULLANDI



Tanık olarak ifadesi alınan eski Bakan Abdüllatif Şener de oğlunun psikolojik rahatsızlıkları bulunduğunu anlatarak, “Son iki günde telefonları açmadı. Kendine zarar vereceğini düşündük. Son günlerde korkuları vardı; kendisinin öldürüleceği yönünde düşünceleri vardı. Biz tatildeydik, o sırada da iyi değildi. Biz evin dağınıklığından döndüğümüzde, o korkularının etkisiyle mi bilmiyorum, benim ruhsatlı silahımı aldığını öğrendim. Olay günü hem kendisini kontrol etmek hem de silahı almak için gitmiştim” dedi.



AKIL SAĞLIĞI RAPORU BEKLENECEK



Tanıkların dinlenilmesinin ardından mahkeme ara kararını açıkladı. Şener’in tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme ayrıca, sanığın suçu işlediği tarihte akıl hastası olup olmadığına dair rapor alınması için 3 haftayı geçmemek üzere İstanbul Adli Tıp Kurumu’nda gözlem altına alınmasına da hükmetti. Mahkeme, sanığın cezai ehliyetinin bulunup bulunmadığına dair Adli Tıp Kurumu 4. İhtisas Daire’sinden rapor tanzim edilmesine de karar vererek, duruşmayı erteledi.