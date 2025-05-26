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3 hadsiz

Güncelleme Tarihi:

#MUĞLA#Bodrum#Alkollü Sürücü
3 hadsiz
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 26, 2025 07:00

MUĞLA’nın Bodrum ilçesinde trafik polisi ekipleri, önceki gece devriye görevi sırasında 34 CYA 639 plakalı otomobil sürücüsünün makas attığını gördü.

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Otomobil durdurularak sürücü A.Ç.’ye alkol kontrolü yapıldı. Yapılan kontrolde A.Ç.’nin 1.35 promil alkollü olduğu tespit edildi. Cezai işlem sırasında sürücü A.Ç. polise tekme attı. O sırada otomobilde bulunan ve alkollü oldukları tespit edilen E.Y. ile M.Ç. de polis ekiplerine saldırdı. Ekiplerce 3 şüpheli gözaltına alındı. A.Ç.’ye 18 bin lira para cezası kesildi. Ayrıca, A.Ç.’nin sürücü belgesine el koyuldu.

Polisteki işlemlerinin ardından A.Ç. ve 2 arkadaşı adliyeye sevk edildi. 3 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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#MUĞLA#Bodrum#Alkollü Sürücü

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